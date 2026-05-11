Der 31. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze untermauert und im Tabellenkeller weitere Vorentscheidungen gebracht. Während Spitzenreiter SV Altenoythe seine Ambitionen eindrucksvoll bestätigte, ließ Verfolger VfL Oythe ebenfalls nichts anbrennen. Dahinter festigte Thüle Rang drei, im unteren Drittel bleibt es trotz einzelner Achtungserfolge eng.

Thüle verpasste es, den Druck auf Platz zwei zu erhöhen, zeigte aber erneut seine Offensivqualitäten. Nach dem klaren 3:0 gegen Goldenstedt am 30. Spieltag blieb die Mannschaft diesmal defensiv anfälliger, rettete jedoch zumindest einen Punkt. Bethen knüpfte an den jüngsten Aufwärtstrend an und trotzte einem Spitzenteam ein Remis ab. Für Thüle bleibt Rang drei mit nun 54 Punkten gefestigt.

Molbergen bestätigte seine stabile Form nach dem 3:2-Erfolg in Bethen am vergangenen Wochenende. Auch in Lohne nahm der Tabellenzwölfte Zählbares mit und behauptet sich damit knapp vor der Abstiegszone. Amasya verpasste es hingegen, nach dem wichtigen 2:0 in Visbek nachzulegen. Im Tabellenkeller bleibt der Druck damit hoch.

Oythe reagierte eindrucksvoll auf die 0:3-Niederlage im Topspiel gegen Altenoythe am 30. Spieltag. Mit einem souveränen Heimsieg untermauerte der Tabellenzweite seine starke Saisonbilanz und steht nun bei 62 Punkten. Höltinghausen konnte dem Offensivdruck nur phasenweise standhalten. Für Oythe bleibt der Rückstand auf Platz eins zumindest in Sichtweite.

Der Spitzenreiter setzte ein weiteres Ausrufezeichen. Nach dem richtungsweisenden 3:0 gegen Oythe vor einer Woche ließ Altenoythe auch in Damme die Muskeln spielen und stellte seine Ausnahmestellung mit nun 66 Punkten unter Beweis. Damme hielt offensiv dagegen, konnte das Tempo des Ligaprimus jedoch nicht dauerhaft mitgehen. Die 80 erzielten Treffer sprechen eine deutliche Sprache.

Osterfeine bestätigte seine Position im gesicherten Mittelfeld, verpasste aber nach dem Remis in Petersdorf (1:1 am 30. Spieltag) einen Dreier. Lastrup zeigte nach der 1:2-Niederlage gegen Damme Moral und nahm zumindest einen Punkt mit. Beide Teams bewegen sich damit weiter im Tabellenmittelfeld ohne akute Sorgen. Für die Schlussphase der Saison geht es vor allem um eine stabile Platzierung.

Petersdorf gelang ein wichtiger Auswärtserfolg im Abstiegskampf. Nach dem 1:1 gegen Osterfeine am vergangenen Wochenende legte der Tabellenfünfzehnte nach und verkürzte den Abstand auf die Konkurrenz. Lutten hingegen konnte den Schwung aus der 2:5-Niederlage in Brockdorf nicht korrigieren und bleibt bei 50 Punkten. Die Defensive offenbarte erneut Anfälligkeiten.

Friesoythe meldete sich nach der 0:3-Heimpleite gegen Holdorf zurück und festigte mit nun 49 Punkten Rang fünf. Brockdorf, das am 30. Spieltag noch mit einem 5:2 gegen Lutten aufhorchen ließ, konnte die Offensivpower diesmal nicht in Zählbares ummünzen. Das Spiel bewegte sich lange auf Augenhöhe, ehe Friesoythe die entscheidende Aktion setzte. Im Mittelfeld bleibt es eng beieinander.