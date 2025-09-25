Der 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht spannende Begegnungen an beiden Enden der Tabelle. Spitzenreiter VfL Oythe will seine beeindruckende Serie fortsetzen, während Verfolger Damme und Thüle punkten müssen, um den Anschluss zu wahren. Im Mittelfeld kämpfen Teams wie Holdorf, Lutten und Lastrup um wertvolle Punkte im Kampf um die oberen Plätze. Gleichzeitig stecken Schlusslichter wie Amasya Spor Lohne, Bethen und Visbek weiter im Abstiegskampf und benötigen dringend Zähler, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Amasya Spor Lohne wartet weiterhin auf den ersten Sieg und hat bislang nur drei Punkte auf dem Konto. Altenoythe verlor zuletzt knapp mit 3:4 gegen Lastrup, belegt mit 18 Punkten aber weiterhin einen starken dritten Platz. Die Defensive von Lohne ist nach wie vor anfällig, während Altenoythe vor allem über schnelle Konter gefährlich ist. Altenoythe geht klar favorisiert in die Partie, muss aber aufpassen, nicht den Respekt vor dem Gegner zu verlieren.
Visbek ist mit nur vier Punkten Vorletzter, konnte sich am vergangenen Wochenende immerhin einen Punkt in Brockdorf erkämpfen. Petersdorf feierte gegen Höltinghausen den zweiten Sieg in Folge und zeigt damit, dass die Offensive brennt. Die Rollen sind klar verteilt: Petersdorf geht als Favorit ins Match. Visbek wird versuchen, die Defensive stabil zu halten und zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben.
Höltinghausen verlor zuletzt mit 1:3 in Petersdorf und steht weiterhin im Mittelfeld. Lastrup hingegen gewann zuletzt überraschend 4:3 gegen Altenoythe und holt damit wertvolle Punkte im Kampf um den Anschluss nach oben. Beide Teams sind für Tore gut, sodass ein offener Schlagabtausch erwartet werden kann. Das Duell verspricht Spannung bis zum Abpfiff.
Lutten holte zuletzt ein 2:2 gegen Goldenstedt und hat sich mit 14 Punkten einen Platz im oberen Mittelfeld gesichert. SV Bethen verlor jüngst 2:3 gegen Osterfeine und bleibt mit nur sieben Punkten im unteren Tabellenbereich. Die Offensive von Lutten ist zuletzt stärker geworden, während Bethen nach vorne oft zu harmlos agiert. Das Duell verspricht ein intensives Match mit Chancen auf beiden Seiten.
Damme zeigte zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Molbergen, steht aber weiterhin mit 18 Punkten auf Platz zwei. Thüle kassierte eine Niederlage gegen Oythe, hat aber mit 31 Toren die beste Offensive der Liga neben Oythe. Die Begegnung wird spannend, da beide Teams punkten müssen, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Ein enges Spiel mit vielen Torchancen ist wahrscheinlich.
VfL Oythe zeigte zuletzt mit dem 7:0 gegen Amasya Spor Lohne und dem erkämpfen Sieg gegen Thüle, warum man unangefochten an der Tabellenspitze steht. Mit 34 erzielten Toren stellt der Tabellenführer aktuell die gefährlichste Offensive der Liga. Holdorf spielt ebenfalls eine ordentliche Saison und findet sich im Mittelfeld der Tabelle wieder. Oythe geht als klarer Favorit ins Duell, doch Holdorf will die Serie der Spitzenreiter nicht kampflos zulassen.