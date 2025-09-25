Amasya Spor Lohne wartet weiterhin auf den ersten Sieg und hat bislang nur drei Punkte auf dem Konto. Altenoythe verlor zuletzt knapp mit 3:4 gegen Lastrup, belegt mit 18 Punkten aber weiterhin einen starken dritten Platz. Die Defensive von Lohne ist nach wie vor anfällig, während Altenoythe vor allem über schnelle Konter gefährlich ist. Altenoythe geht klar favorisiert in die Partie, muss aber aufpassen, nicht den Respekt vor dem Gegner zu verlieren.