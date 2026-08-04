– Foto: Robert Gertzen

Die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 ist mit zahlreichen deutlichen Ergebnissen in die neue Saison gestartet. Besonders die Offensivreihen einiger Mannschaften wussten am ersten Spieltag zu überzeugen: Gleich mehrere Teams feierten klare Siege und setzten damit früh erste Ausrufezeichen. Während die etablierten Mannschaften größtenteils erfolgreich starteten, mussten die Aufsteiger aus Steinfeld und Emstekerfeld Niederlagen hinnehmen.

Der FC Lastrup ist mit einem überzeugenden Heimerfolg in die Saison gestartet. Gegen Aufsteiger TuS Emstekerfeld setzte sich die Mannschaft deutlich mit 4:0 durch und zeigte sich vor dem Tor äußerst effektiv. Emstekerfeld fand nur schwer in die Partie und musste zum Bezirksliga-Auftakt eine klare Niederlage hinnehmen.

Der SV Thüle setzte direkt am ersten Spieltag ein deutliches Zeichen. Gegen SW Osterfeine gelang ein souveräner 5:0-Erfolg, mit dem sich die Gastgeber gleich an die Tabellenspitze setzten. Osterfeine erwischte hingegen einen gebrauchten Start und konnte dem Offensivdruck der Thüler wenig entgegensetzen.

RW Damme hat sich zum Saisonauftakt knapp durchgesetzt. Gegen den SV Bethen gewann die Mannschaft mit 2:1 und sicherte sich damit die ersten drei Punkte. Bethen hielt die Begegnung lange offen, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.

Landesliga-Absteiger SFN Vechta ist erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den SV Molbergen blieb die Mannschaft ohne Gegentor und setzte sich mit 2:0 durch. Vechta zeigte damit direkt, dass nach dem Abstieg der direkte Wiederaufstieg ein Ziel sein könnte.

Der SV Hansa Friesoythe feierte einen erfolgreichen Saisonstart beim SV Holdorf. Mit einem 2:0-Auswärtssieg sicherte sich die Mannschaft die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Holdorf blieb offensiv ohne eigenen Treffer und musste sich zum Auftakt geschlagen geben.

Auch GW Brockdorf durfte zum Auftakt jubeln. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TuS Lutten sicherte sich die Mannschaft einen gelungenen Start. Brockdorf präsentierte sich defensiv stabil und ließ Lutten ohne Punkte aus der Partie gehen.

Amasya Spor Lohne feierte einen torreichen Heimsieg gegen den SV Höltinghausen. Beim 4:1-Erfolg überzeugten die Gastgeber vor allem in der Offensive und belohnten sich mit den ersten drei Punkten der Saison. Höltinghausen konnte zwar einen Treffer erzielen, musste sich der Lohne-Offensive aber letztlich geschlagen geben.