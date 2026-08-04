 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

Oythe überzeugt in Steinfeld – Thüle zu dominant für Osterfeine

Torreiche Auftakte und klare Signale der Favoriten

von p.s. · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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BZL Weser-Ems St. 4
Emstekerfeld
SV Steinfeld
SFN Vechta
FC Lastrup

Die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 ist mit zahlreichen deutlichen Ergebnissen in die neue Saison gestartet. Besonders die Offensivreihen einiger Mannschaften wussten am ersten Spieltag zu überzeugen: Gleich mehrere Teams feierten klare Siege und setzten damit früh erste Ausrufezeichen. Während die etablierten Mannschaften größtenteils erfolgreich starteten, mussten die Aufsteiger aus Steinfeld und Emstekerfeld Niederlagen hinnehmen.

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
TuS Emstekerfeld
TuS EmstekerfeldEmstekerfeld
4
0
Abpfiff

Der FC Lastrup ist mit einem überzeugenden Heimerfolg in die Saison gestartet. Gegen Aufsteiger TuS Emstekerfeld setzte sich die Mannschaft deutlich mit 4:0 durch und zeigte sich vor dem Tor äußerst effektiv. Emstekerfeld fand nur schwer in die Partie und musste zum Bezirksliga-Auftakt eine klare Niederlage hinnehmen.

Sa., 01.08.2026, 14:30 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SW Osterfeine
SW OsterfeineSW Osterfeine
5
0
Abpfiff

Der SV Thüle setzte direkt am ersten Spieltag ein deutliches Zeichen. Gegen SW Osterfeine gelang ein souveräner 5:0-Erfolg, mit dem sich die Gastgeber gleich an die Tabellenspitze setzten. Osterfeine erwischte hingegen einen gebrauchten Start und konnte dem Offensivdruck der Thüler wenig entgegensetzen.

So., 02.08.2026, 17:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
2
1

RW Damme hat sich zum Saisonauftakt knapp durchgesetzt. Gegen den SV Bethen gewann die Mannschaft mit 2:1 und sicherte sich damit die ersten drei Punkte. Bethen hielt die Begegnung lange offen, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SFN Vechta
SFN VechtaSFN Vechta
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
2
0

Landesliga-Absteiger SFN Vechta ist erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den SV Molbergen blieb die Mannschaft ohne Gegentor und setzte sich mit 2:0 durch. Vechta zeigte damit direkt, dass nach dem Abstieg der direkte Wiederaufstieg ein Ziel sein könnte.

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
0
2
Abpfiff
+Video

Der SV Hansa Friesoythe feierte einen erfolgreichen Saisonstart beim SV Holdorf. Mit einem 2:0-Auswärtssieg sicherte sich die Mannschaft die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Holdorf blieb offensiv ohne eigenen Treffer und musste sich zum Auftakt geschlagen geben.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
2
0
Abpfiff

Auch GW Brockdorf durfte zum Auftakt jubeln. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TuS Lutten sicherte sich die Mannschaft einen gelungenen Start. Brockdorf präsentierte sich defensiv stabil und ließ Lutten ohne Punkte aus der Partie gehen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Amasya Spor Lohne
Amasya Spor Lohne Amasya Spor Lohne
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
4
1

Amasya Spor Lohne feierte einen torreichen Heimsieg gegen den SV Höltinghausen. Beim 4:1-Erfolg überzeugten die Gastgeber vor allem in der Offensive und belohnten sich mit den ersten drei Punkten der Saison. Höltinghausen konnte zwar einen Treffer erzielen, musste sich der Lohne-Offensive aber letztlich geschlagen geben.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Falke Steinfeld
SV Falke SteinfeldSV Steinfeld
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
1
5
Abpfiff

Der VfL Oythe hat beim Aufsteiger SV Falke Steinfeld direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem klaren 5:1-Auswärtserfolg startete die Mannschaft von Neu-Trainer Andreas Hinrichs erfolgreich in die Saison. Steinfeld hielt zunächst dagegen, konnte die Offensivstärke der Gäste aber nicht über die gesamte Spielzeit stoppen.