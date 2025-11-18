Der 18. Spieltag brachte erneut packende Duelle, überraschende Auswärtssiege und wichtige Punkte im Rennen um Auf- und Abstieg. Besonders im engen Spitzenfeld bleibt es hochspannend – die ersten vier Teams trennen weiterhin nur wenige Zähler, während im Tabellenkeller mehrere Mannschaften ums Überleben kämpfen. Hier die ausführliche Analyse aller fünf Partien (drei Ausfälle) mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation.
In einer torreichen Partie setzte sich Holdorf klar durch und steht nun mit 31 Punkten auf einem starken sechsten Tabellenplatz. Besonders offensiv zeigte Holdorf große Spielfreude und nutzte nahezu jede Chance. Amasya Spor Lohne hingegen rutscht mit nur 13 Punkten weiter in die Abstiegsregionen und bleibt eines der am stärksten gefährdeten Teams. Die Defensive der Gäste erwies sich erneut als großer Schwachpunkt und machte die eigene Aufholjagd zunichte.
TuS Lutten setzte seinen starken Lauf fort und bleibt mit nun 38 Punkten im Spitzenquartett. Gegen Visbek überzeugte Lutten besonders in der Schlussphase und sicherte sich einen wichtigen Dreier im Titelrennen. Visbek bleibt mit nur 10 Punkten tief im Tabellenkeller und hat den Klassenerhalt weiterhin weit entfernt im Blick. Lutten zeigte einmal mehr seine Heimstärke, während Visbek trotz guter Ansätze erneut ohne Punkt bleibt.
Höltinghausen landete einen überraschenden Auswärtssieg und springt damit auf 25 Punkte, womit sie sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Friesoythe dagegen verpasst wichtige Zähler im oberen Drittel und bleibt mit 24 Punkten auf Rang sieben hängen. Die Gäste überzeugten durch schnelle Umschaltaktionen und eine eiskalte Chancenverwertung. Friesoythe zeigte zwar gute Spielanteile, scheiterte aber an der eigenen Defensive.
Molbergen und Petersdorf trennten sich in einem kampfbetonten Spiel torlos. Für beide Teams ist der Punkt jedoch zu wenig: Molbergen bleibt mit 20 Punkten in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. Petersdorf steht mit 17 Punkten weiterhin noch tiefer im Tabellenkeller und wartet weiter auf einen Befreiungsschlag. Beide Mannschaften zeigten defensive Stabilität, doch offensiv fehlte es an Durchschlagskraft.
Spitzenreiter VfL Oythe feierte einen ganz wichtigen Auswärtssieg und behauptet mit nun 38 Punkten die Tabellenführung. RW Damme zeigte zwar Moral und blieb bis zum Schluss dran, rutscht aber mit der Niederlage auf 32 Punkte zurück und verliert etwas Boden auf die Top vier. Oythe bewies vor allem offensiv erneut große Qualität und nutzte seine Chancen eiskalt aus. Für Damme war es ein Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze, obwohl die Leistung insgesamt überzeugte.