Spitzenreiter VfL Oythe feierte einen ganz wichtigen Auswärtssieg und behauptet mit nun 38 Punkten die Tabellenführung. RW Damme zeigte zwar Moral und blieb bis zum Schluss dran, rutscht aber mit der Niederlage auf 32 Punkte zurück und verliert etwas Boden auf die Top vier. Oythe bewies vor allem offensiv erneut große Qualität und nutzte seine Chancen eiskalt aus. Für Damme war es ein Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze, obwohl die Leistung insgesamt überzeugte.