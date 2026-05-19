– Foto: Robert Gertzen

Der 32. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 brachte erneut Bewegung im engen Rennen an der Spitze. Während der SV Thüle mit dem 2:1 gegen Molbergen seine Ambitionen auf Platz drei untermauerte, musste der VfL Oythe beim 3:3 in Visbek einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um Platz eins hinnehmen. Spitzenreiter SV Altenoythe patzte ebenfalls nur remis und lässt die Konkurrenz damit weiter hoffen.

Der SV Thüle bleibt nach dem 3:3 gegen Bethen aus dem 31. Spieltag im Kampf um Platz drei tonangebend. Gegen den SV Molbergen gelang ein knapper, aber verdienter 2:1-Heimsieg. Molbergen, zuvor schon beim 1:1 gegen Amasya Spor Lohne nur bedingt stabil, rutscht weiter in die untere Tabellenhälfte. Bemerkenswert: Thüle war ab der 76. Minute in Unterzahl, traf wenig später aber dennoch zum entscheidenden 2:1.

Der SV Holdorf bestätigte seine starke Offensivphase nach dem 4:2 gegen Goldenstedt im 31. Spieltag. Gegen den SV Bethen reichte ein kontrollierter Auftritt zum 2:1-Heimsieg. Bethen bleibt trotz engagierter Leistung ohne Zählbares und verpasst den Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

Der GW Brockdorf verpasste nach der 1:2-Niederlage gegen Friesoythe eine Reaktion in Form eines Sieges, blieb aber zumindest ungeschlagen. Gegen den TuS Frisia Goldenstedt reichte es nur zu einem 2:2, nachdem Goldenstedt zuvor bereits Holdorf unterlegen war. Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller bzw. unteren Mittelfeld gefangen.

Ein intensives Duell lieferten sich der SV Petersdorf und der SV Hansa Friesoythe. Petersdorf bestätigte den 3:1-Sieg gegen Lutten aus dem 31. Spieltag mit einem weiteren Punktgewinn. Friesoythe hingegen verpasste nach dem 2:1 gegen Brockdorf den nächsten Dreier im oberen Mittelfeld.

Der FC Lastrup blieb nach dem 1:1 gegen Osterfeine erneut ohne eigenen Treffer. Auch der TuS Lutten, der zuvor Petersdorf unterlegen war, kam offensiv nicht zur Entfaltung. Das torlose Remis hilft keinem der beiden Teams im engen Tabellenmittelfeld wirklich weiter.

Der Tabellenführer SV Altenoythe ließ nach dem spektakulären 6:3 in Damme erstmals wieder Punkte liegen. Gegen den SV Schwarz-Weiß Osterfeine reichte es nur zu einem 1:1, nachdem Osterfeine bereits gegen Lastrup ebenfalls remis gespielt hatte. Dennoch bleibt Altenoythe an der Spitze stabil und hat Glück, dass auch Otyhe patzte.

Der SV Höltinghausen feierte nach der 1:4-Niederlage gegen Oythe einen wichtigen Heimsieg. Gegen den RW Dammegelang ein später 3:2-Erfolg in einer umkämpften Partie. Damme, zuvor noch mit 3:6 gegen Altenoythe unterlegen, bleibt damit im kleinen Formtief, wird sich aber bewusst sein, dass es zwei Niederlagen gegen die Top-Teams der Liga waren.