Der 13. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot erneut packende Duelle, viele Tore und einige klare Ansagen im Auf- und Abstiegskampf. Spitzenreiter VfL Oythe untermauerte mit einem Kantersieg seine Vormachtstellung, während Verfolger Altenoythe und Thüle ebenfalls souverän punkteten. Im Tabellenmittelfeld sorgten Friesoythe, Holdorf und Höltinghausen mit wichtigen Erfolgen für positive Akzente. Am Tabellenende hingegen spitzt sich die Lage für Amasya Spor Lohne und Rot-Weiss Visbek weiter zu – beide Teams warten weiter auf ein sportliches Erfolgserlebnis.

Der SV Altenoythe gewann knapp mit 2:1 in Visbek und sicherte sich damit wichtige Punkte für den Aufstiegskampf. Visbek zeigte zwar Einsatz, konnte aber die Effizienz der Altenoyther Offensive nicht stoppen. Altenoythe setzt sich durch den Erfolg in Schlagdistanz zu den Spitzenteams, während Visbek weiterhin tief im Tabellenkeller steckt und die rote Laterne behält. Besonders die Auswärtstärke der Altenoyther könnte im weiteren Verlauf der Saison entscheidend sein.

Der SV Höltinghausen holte einen wichtigen Auswärtssieg in Lohne und steht nun bei 19 Zählern. Die Defensive der Gäste stand stabil, während die Tore in beiden Halbzeiten das Spiel entschieden. Amasya Spor Lohne muss weiterhin auf den zweiten Saisonsieg warten, der Rückstand auf das rettende Ufer wächst. Für Höltinghausen ist der Sieg vor allem von besonderer Bedeutung, da man ab der 60. Minute in Unterzahl agierte.

Hansa Friesoythe setzte sich verdient mit 2:0 gegen Molbergen durch und zeigte, dass die Mannschaft offensiv wie defensiv stabil steht. Molbergen konnte kaum gefährliche Chancen kreieren, sodass Friesoythe die Partie kontrollierte. Mit diesem Sieg klettert Hansa Friesoythe auf Rang sieben und festigt seine gute Saison. Molbergen hingegen muss den Fokus auf die kommenden Spiele legen.

Frisia Goldenstedt zeigte gegen den SV Bethen eine engagierte Leistung, musste sich aber am Ende mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Gäste aus Bethen erzielten den Ausgleich nach einem frühen Rückstand, was das Spiel spannend hielt. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten wollte der Sieg keinem Team gelingen. Für Goldenstedt bleibt es weiterhin ein Kampf gegen den Abstieg, während Bethen durch den Punktgewinn etwas Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen gewinnen konnte.

Der SV Thüle setzte sich in Lutten klar mit 4:1 durch und bewies erneut seine Tabellenambitionen. Lutten konnte nur kurzzeitig mithalten, ehe die Thüler Offensive das Spiel entschied. Thüle bleibt damit Verfolger von Oythe und Altenoythe an der Spitze der Tabelle. Für Lutten ist die Niederlage ein Rückschlag, aber man hält weiterhin Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Der SV Holdorf setzte sich auswärts souverän mit 4:2 gegen Osterfeine durch und zeigte seine Offensivstärke. Aufsteiger Osterfeine konnte zwar zweimal einnetzen, doch die Holdorfer Kombinationen waren zu stark, um die Niederlage zu verhindern. Mit diesem Sieg festigt Holdorf seine obere Tabellenhälfte und zeigt, dass man durchaus ein Kandidat für die vorderen Plätze ist. Für Osterfeine bleibt es weiter spannend im Tabellenkeller, auch wenn noch keine akuter Grund zur Sorge besteht.