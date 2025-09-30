Am 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems ging es turbulent zu: Spitzenreiter VfL Oythe ließ nach einer langen Siegesserie erstmals Punkte liegen und machte die Meisterschaftsfrage wieder spannend. Verfolger RW Damme nutzte die Gelegenheit, rückte mit einem späten Sieg über den SV Thüle bis auf zwei Zähler heran und schürt damit Druck auf den Ligaprimus. Während Altenoythe überraschend bei Amasya Spor Lohne patzte, setzten Lutten und Höltinghausen wichtige Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld. Im Tabellenkeller dagegen spitzt sich die Lage für Visbek und Bethen weiter zu – beide kassierten erneut Niederlagen.
Für Altenoythe war es ein bitterer Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. Nach der Heimpleite gegen Lastrup setzte es nun die zweite Niederlage in Folge – ein Dämpfer nach dem starken Saisonstart. Amasya Spor Lohne feierte dagegen den erst zweiten Saisonsieg und meldete sich im Abstiegskampf eindrucksvoll zurück. Besonders die kämpferische Leistung in der Schlussphase begeisterte die heimischen Zuschauer.
Visbek bleibt das Sorgenkind der Liga: Auch am elften Spieltag gelang es nicht, die Negativserie zu stoppen. Mit nur vier Punkten und bereits 41 Gegentoren ist der Traditionsverein abgeschlagen Tabellenletzter. Petersdorf hingegen konnte nach zuletzt schwankenden Ergebnissen wieder dreifach punkten und schob sich ins breite Mittelfeld. Das goldene Tor fiel in der Verlängerung der ersten Halbzeit und wurde leidenschaftlich verteidigt.
Höltinghausen fand nach der Niederlage gegen Petersdorf wieder in die Spur und kletterte in der Tabelle auf Rang acht. In einer umkämpften Partie zeigte die Mannschaft den größeren Willen und belohnte sich. Lastrup verpasste es, nach dem Überraschungscoup in Altenoythe nachzulegen und bleibt im unteren Mittelfeld hängen. Gerade auswärts tut sich die Elf weiter schwer, Konstanz zu finden.
Lutten bleibt mit dem verdienten Heimsieg auf Schlagdistanz zu den Top-Teams. Nach zwei Unentschieden in Serie meldete sich die Mannschaft mit einem leidenschaftlichen Auftritt zurück. Der Aufsteiger SV Bethen dagegen steckt weiter im Tabellenkeller fest und wartet nun schon seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Die Defensive bleibt die größte Baustelle, bereits 34 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache.
RW Damme bestätigte mit einem hart erkämpften Heimsieg seine Rolle als erster Verfolger von Spitzenreiter Oythe. Rot-Weiß feierte nun bereits den vierten Sieg in Folge und meint es diese Saison scheinbar richtig ernst. Thüle hielt stark dagegen und musste sich ganz spät geschlagen geben. Das Rennen um die vorderen Plätze bleibt damit weiter spannend, da Spitzenreiter Oythe auch nur unentschieden spielte.
Der Tabellenführer VfL Oythe musste sich nach zuletzt fünf Siegen in Serie mit einem Remis zufriedengeben. Gegen einen starken SV Holdorf zeigte sich die Spitzentruppe ungewohnt anfällig in der Defensive und lag früh 0:2 zurück. Moral zeigte der VfL dennoch und konnte spät immerhin noch ausgleichen. Holdorf hingegen bestätigt seine Rolle als unangenehmer Gegner im oberen Mittelfeld.