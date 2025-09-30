Am 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems ging es turbulent zu: Spitzenreiter VfL Oythe ließ nach einer langen Siegesserie erstmals Punkte liegen und machte die Meisterschaftsfrage wieder spannend. Verfolger RW Damme nutzte die Gelegenheit, rückte mit einem späten Sieg über den SV Thüle bis auf zwei Zähler heran und schürt damit Druck auf den Ligaprimus. Während Altenoythe überraschend bei Amasya Spor Lohne patzte, setzten Lutten und Höltinghausen wichtige Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld. Im Tabellenkeller dagegen spitzt sich die Lage für Visbek und Bethen weiter zu – beide kassierten erneut Niederlagen.