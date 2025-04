Oythe im Verfolgerduell gegen den SV Holdorf

Beide Teams konnten zuletzt am Wochenende ihre Spiele jeweils mit 2:0 gewinnen. Der VfL Oythe setzt sich auswärts beim SV Petersdorf durch, Holdorf siegte in Molbergen. Das Ergebnis spielt auch in der anstehenden Partie am Mittwoch eine Rolle, denn im Hinspiel setzte sich Holdorf im Heimspiel ebenfalls mit 2:0 gegen Oythe durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber damals nach 66 Minuten in Führung und setzten mit dem 2:0 in der Nachspielzeit den Deckel auf die Partie. Für den VfL ist das Rückspiel also auch eine Chance auf Wiedergutmachung. Zu erwähnen ist dabei allerdings auch, dass Oythe noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand hat, dementsprechend wichtig wäre ein Sieg am Mittwoch, um mit dem Nachholspiel noch mehr Druck auf Brake ausbauen zu können. Die anreisenden Gäste stellen mit 72 erzielten Toren die zweit beste Offensive der Liga, dahinter kommt mit 69 Treffern auch schon der VfL Oythe, an Chancen wird es vermutlich am Mittwoch also nicht mangeln.

Anpfiff ist am Mittwochabend um 20:00 Uhr in Oythe.