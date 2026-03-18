– Foto: Niklas Funk

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 steht ganz im Zeichen eines echten Gipfeltreffens an der Tabellenspitze. Wenn Spitzenreiter VfL Oythe auf Verfolger SV Thüle trifft, könnte eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Doch auch dahinter geht es eng zu – mehrere Teams wittern noch ihre Chance auf die oberen Plätze. Gleichzeitig spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu, sodass dieser Spieltag sowohl oben als auch unten richtungsweisenden Charakter hat.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr VfL Oythe VfL Oythe SV Thüle SV Thüle 15:00 PUSH

Mehr Top-Spiel geht gar nicht – Tabellenführer VfL Oythe empfängt den Tabellenzweiten SV Thüle, der am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Rot-Weiss Visbek knapp gewonnen hat. Oythe zeigte zuletzt mit dem 3:2-Auswärtssieg bei Molbergen Nervenstärke und will die Tabellenführung ausbauen, Thüle hingegen könnte gleichziehen und das Titelrennen weiter spannend halten. Dieses Spitzenspiel verspricht Tore und intensive Zweikämpfe auf beiden Seiten.

Morgen, 19:30 Uhr RW Damme RW Damme SV Molbergen SV Molbergen 19:30 PUSH

RW Damme konnte zuletzt beim Auswärtsspiel gegen SV Bethen nicht punkten und steht weiter unter Druck, die Saison noch zu retten. SV Molbergen unterlag am 23. Spieltag knapp gegen den Spitzenreiter VfL Oythe, konnte aber erneut Offensivstärke zeigen. Die Gäste wollen unbedingt den Anschluss ans Mittelfeld halten, während Damme die Heimmacht ausspielen muss. Es wird eine umkämpfte Partie, in der die kleinen Fehler den Ausschlag geben könnten.

Der SV Schwarz-Weiß Osterfeine tritt nach der Partie gegen den TuS Frisia Goldenstedt wieder in Aktion und will wichtige Punkte gegen den Abstieg sichern. SV Bethen gewann am 23. Spieltag 2:0 gegen RW Damme und reist mit Selbstvertrauen an. Die Gastgeber müssen defensiv kompakt auftreten, um die Chance auf Punkte zu wahren. Es dürfte ein Spiel mit offenen Chancen auf beiden Seiten werden.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 15:00 PUSH

Der TuS Lutten verlor am vergangenen Wochenende 2:5 gegen Hansa Friesoythe und steht weiterhin im Mittelfeld unter Druck. TuS Frisia Goldenstedt ist mit dem Ergebnis gegen SV Schwarz-Weiß Osterfeine noch unklar, kämpft aber um jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern. Lutten will den Heimvorteil nutzen und die Serie der Niederlagen stoppen. Das Spiel verspricht intensive Zweikämpfe und hohe Motivation auf beiden Seiten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne 15:00 PUSH

Der SV Hansa Friesoythe überzeugte zuletzt mit einem deutlichen 5:2-Sieg gegen den TuS Lutten und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Die Gastgeber gelten leicht favorisiert, müssen aber ihre Chancen konzentriert nutzen. Ein spannendes Duell um den Klassenerhalt ist zu erwarten, bei dem die Gäste aus Lohne alles reinwerfen werden.

Lastrup hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und wir endrechend voller Vorfreude sein, endlich wieder vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen. Zu Gast wird ist der SV Altenoythe, welcher mit starken 40 Punkten auf Platz drei rangiert und mit einem Sieg weiter Druck aufbauen möchte.

Höltinghausen musste sich zuletzt knapp in Brockdorf geschlagen geben, steht aber nach wie vor relativ gesichert im Mittelfeld der Tabelle. Petersdorf mit vier Punkten weniger steht hingegen deutlich mehr unter Druck und brauch dringend noch Punkte, um nicht ganz unten rein zu rutschen.