– Foto: J. Boning

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 hatte nach der Winterpause direkt alles zu bieten, was das Fußballherz begehrt: acht Tore in Petersdorf, ein Last-Minute-Treffer des Spitzenreiters in Goldenstedt und ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen durch Thüle. Während sich an der Tabellenspitze ein packender Zweikampf zwischen Oythe und Thüle weiter zuspitzt, bleibt es im Keller eng und umkämpft. Mehrere direkte Duelle im unteren Drittel sorgten zudem dafür, dass im Abstiegskampf weiter jeder Punkt zählt.

Ein echtes Spektakel lieferten sich SV Petersdorf und SV Amasya Spor Lohne beim 4:4. Petersdorf, das zuvor in Holdorf knapp unterlegen war, zeigte große Moral, ließ defensiv jedoch erneut zu viel zu. Amasya Spor Lohne sammelt im Abstiegskampf immerhin einen Punkt, bleibt aber weiter tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist das Remis letztlich zu wenig, um entscheidend Boden gutzumachen.

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte trennten sich SV Molbergen und SV Rot-Weiss Visbek 1:1. Molbergen bestätigt damit seine durchwachsene Saison, bleibt aber vorerst auf Abstand zu den Abstiegsrängen. Für Schlusslicht Visbek ist der ganz späte Punktgewinn ein kleines Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Dennoch bleibt die Ausgangslage für die Gäste weiterhin äußerst schwierig.

SV Thüle unterstrich mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen SV Höltinghausen seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Mit 38 Punkten bleibt Thüle punktgleich mit Spitzenreiter Oythe und setzt den Druck im Titelkampf hoch. Höltinghausen hingegen verpasst es, sich weiter Luft nach unten zu verschaffen. Thüle knüpft damit nahtlos an die starke Hinrunde an.

Acht Tore, viele Wendungen – SV Holdorf und SV Altenoythe lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Altenoythe festigt mit dem 5:3-Auswärtssieg seinen Platz in der Spitzengruppe und bleibt dem Führungsduo mit nur einem Zähler Rückstand dicht auf den Fersen. Holdorf die nächste Niederlage und verharrt im oberen Mittelfeld. Offensiv bot die Partie beste Unterhaltung, defensiv offenbarten beide Teams Schwächen.

GW Brockdorf und FC Lastrup trennten sich in einer ausgeglichenen Partie 2:2. Für Brockdorf ist es nach dem 1:1 gegen Amasya Spor Lohne am 20. Spieltag bereits das zweite Remis in Folge, womit man sich im unteren Mittelfeld stabilisiert. Lastrup bleibt ebenfalls im gesicherten Tabellenmittelfeld. Angesichts der Tabellensituation konnten am Ende beide Teams mit der Punkteteilung leben.

Eine Überraschung gelang dem SV Schwarz-Weiß Osterfeine mit dem 1:0-Erfolg beim TuS Lutten. Lutten, als Tabellenvierter in die Partie gegangen, verpasst damit den Anschluss an das Spitzentrio. Osterfeine sammelt als Aufsteiger drei enorm wichtige Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Tabellenbereich. Für Lutten ist es ein Dämpfer zum Start ins neue Fußballjahr.