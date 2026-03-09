Oythe bleibt vorn – Thüle hält im Titelrennen Schritt

– Foto: J. Boning

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 brachte Bewegung im oberen Tabellendrittel, ohne jedoch die Kräfteverhältnisse an der Spitze grundlegend zu verändern. Tabellenführer VfL Oythe verteidigte mit einem Heimsieg seine Position und steht nun bei 41 Punkten aus 18 Spielen. Dahinter bleiben SV Thüle und SV Altenoythe dicht auf den Fersen und halten das Titelrennen weiter offen. Auch im Mittelfeld sowie im Tabellenkeller gab es wichtige Ergebnisse im Kampf um Punkte und Positionen.

Der SV Thüle setzte sich auswärts bei SV Rot-Weiss Visbek mit 2:1 durch. Damit bleiben die Gäste punktgleich mit Spitzenreiter Oythe bei 41 Zählern und halten den Druck im Titelrennen hoch. Für Visbek bleibt die Situation im Tabellenkeller dagegen angespannt. Mit nur 11 Punkten rangiert die Mannschaft weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Tabellenführer VfL Oythe erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen SV Bethen und gewann mit 3:1. Die Gastgeber behaupten damit ihre Spitzenposition und unterstreichen erneut ihre starke Offensivbilanz von 60 erzielten Treffern. Bethen bleibt nach der Niederlage mit 14 Punkten im unteren Tabellenbereich. Oythe bleibt somit weiterhin das Maß der Dinge an der Tabellenspitze.

Ein knapper 1:0-Heimsieg gelang RW Damme gegen TuS Frisia Goldenstedt. Damme festigt damit mit 35 Punkten seinen Platz im oberen Tabellenfeld. Goldenstedt hingegen bleibt mit nur zehn Punkten am Tabellenende stehen. Für Damme war es ein wichtiger Sieg, um den Kontakt zu den Top-Vier zu halten.

Der SV Schwarz-Weiß Osterfeine setzte sich im Heimspiel gegen SV Hansa Friesoythe mit 3:1 durch. Mit dem Erfolg verbessert sich Osterfeine auf 22 Punkte und behauptet sich im Tabellenmittelfeld. Friesoythe bleibt trotz der Niederlage mit 24 Punkten im oberen Mittelfeld der Liga. Die Gastgeber überzeugten vor allem mit effizienter Chancenverwertung.

Zwischen SV Amasya Spor Lohne und TuS Lutten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die mit einem 1:1 endete. Für Lutten bedeutet das Remis, dass der Anschluss an die Spitzengruppe etwas schwieriger wird. Amasya Lohne sammelt hingegen einen wichtigen Punkt im unteren Tabellenbereich. Beide Teams mussten sich letztlich mit der Punkteteilung zufriedengeben.

Der FC Lastrup nahm beim SV Petersdorf drei Punkte mit und gewann mit 2:0. Für Lastrup bedeutet der Sieg eine Stabilisierung im Mittelfeld der Tabelle. Petersdorf hingegen bleibt mit 18 Punkten weiterhin in der gefährdeten Zone. Der Auswärtserfolg unterstreicht die solide Saison der Gäste.

Der SV Altenoythe setzte sich im Heimspiel gegen GW Brockdorf mit 2:1 durch. Damit bleibt Altenoythe mit 40 Punkten dicht hinter den beiden Spitzenreitern. Brockdorf verpasst hingegen die Chance, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Für Altenoythe war es ein wichtiger Erfolg im Rennen um die oberen Plätze.