Oythe bleibt der Ligaprimus – Thüle setzt Ausrufezeichen

– Foto: Robert Gertzen

Der 25. Spieltag machte erneut richtig Spaß im Titelrennen der Bezirksliga Weser-Ems 4. Spitzenreiter VfL Oythe verteidigte Platz eins souverän, während Altenoythe den Anschluss wahrt. Thüle unterstrich mit einem Kantersieg seine Ambitionen und im Tabellenkeller spitzt sich die Lage für mehrere Teams dramatisch zu.

Altenoythe zeigt sich nach dem 1:1 in Lastrup wieder stabiler und ließ Lohne kaum zur Entfaltung kommen, wenn doch bis in die Nachspielzeit spannend blieb. Lohne hingegen bleibt nach der Niederlage tief im Tabellenkeller verankert. Altenoythe hält mit 47 Zählern weiterhin direkten Kontakt zur Spitze.

Im Kellerduell teilten sich Petersdorf und Visbek die Punkte. Petersdorf knüpfte an das 3:3 gegen Höltinghausen an, verpasste aber einen dringend benötigten Dreier. Visbek zeigte Moral, bleibt jedoch weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Für beide Teams wird die Luft im Saisonendspurt dünner.

Ein torreiches Spektakel lieferten sich Lastrup und Höltinghausen. Nach dem 1:1 gegen Altenoythe wollte Lastrup nachlegen, verlor jedoch in der Schlussphase die Ordnung und musste sich ganz spät geschlagen geben. Höltinghausen nutzte seine Chancen konsequent und feierte einen wichtigen Auswärtssieg. Damit verschafft sich das Team eine ordentliche Puffer zur Abstiegszone und kann aufatmen.

Friesoythe bestätigte seine Heimstärke und kontrollierte die Partie über weite Strecken. Goldenstedt, das zuletzt gegen Lutten 1:1 gespielt hatte, blieb offensiv zu harmlos. Mit nun 36 Punkten schiebt sich Friesoythe weiter in die obere Tabellenhälfte. Goldenstedt hingegen braucht mittlerweile ein Wunder.

Bethen landete nach dem 1:1 in Osterfeine einen echten Befreiungsschlag. Gegen Lutten zeigte die Mannschaft von Beginn an Entschlossenheit und nutzte defensive Nachlässigkeiten eiskalt aus. Lutten, das am 24. Spieltag gegen Goldenstedt nur remisierte, spielte erneut deutlich unter den eigenen Möglichkeiten. Bethen verschafft sich hingegen Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Aufsteiger Osterfeine bewies erneut seine Auswärtsqualitäten. Nach dem 1:1 gegen Bethen gelang nun spät ein knapper Erfolg in Molbergen. Die Gastgeber konnten den Schwung aus dem 1:0 in Damme nicht konservieren. Osterfeine festigt damit einen Platz im gesicherten Mittelfeld, während Molbergen weiter um Stabilität ringt.

Thüle setzte ein deutliches Zeichen im Verfolgerduell. Nach der 0:2-Niederlage in Oythe zeigte die Mannschaft eine eindrucksvolle Reaktion und dominierte Damme in allen Belangen. Damme, das zuvor überraschend 0:1 gegen Molbergen verloren hatte, wirkte defensiv anfällig. Thüle festigt damit Rang drei und hält den Druck auf Altenoythe und Oythe aufrecht.