Oyten und Fitschen gehen ins sechste Jahr

Am heutigen Mittwoch verkündete der Verein auf seinem Instagram-Kanal die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer. „Beide Seiten haben überprüft, ob sie noch zusammenpassen. Und das Ergebnis war ein klares Ja“, berichtete Fitschen im Gespräch mit der Kreiszeitung. Der 43-Jährige fand lobende Worte für seine Mannschaft, die „prima" mitziehe. Am Ziel angekommen sieht er sie allerdings noch nicht: „Klar haben die jungen Leute schon große Schritte getan. Aber es gilt, noch mehr die Möglichkeiten zu schaffen, irgendwann ans Tor zur Landesliga zu klopfen."

Aktuell liegt der TV Oyten auf Platz drei. Ihn trennen nur drei Zähler vom Spitzenreiter Uphusen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Noch vor Fitschen sprang oftmals nicht mehr als ein Mittelfeldrang heraus. Unter dem zuvor in Rotenburg und Ottersberg arbeitenden Coach verbesserten sich die Resultate von Jahr zu Jahr. Nun mischt der TVO erstmals intensiv im Aufstiegsrennen mit. Schon das Auftaktspiel am 01. März gilt als wegweisend. Es steigt nämlich in Uphusen.