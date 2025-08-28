Oyten setzt sich im Derby durch

Trotz des Bassener Abstiegs darf der TV Oyten weiterhin ein Derby bestreiten. Grund dafür ist die Rückkehr des TSV Fischerhude-Quelkhorn in die Bezirksliga Lüneburg III. Das direkte Aufeinandertreffen verlief sehr unterhaltsam, wobei die etwas reifer agierenden Gäste sich knapp durchsetzten.

Dem Aufsteiger gelang es, über weite Strecken das Geschehen offen zu gestalten. Dennoch erzielte der TVO nach einer halben Stunde durch einen Kopfball von Nico Flachsenberger den ersten Treffer. Anschließend suchte er weiter den Weg nach vorne. Tom-Luca Hügen stellte in der 58. Minute auf 0:2. Doch die Hausherren hielten weiter dagegen und verkürzten durch Dennis Klee - 1:2 (72.). Zehn Zeigerumdrehungen später stellte der eingewechselte Patrick Ripke den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Begegnung war damit immer noch nicht gelaufen. Denn Klee gelang kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit das 2:3. Der Ausgleich blieb ihm und seinem couragiert auftretenden Team aber verwehrt.