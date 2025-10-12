Oyten II siegt deutlich, Dörverden beweist Moral

Der neunte Spieltag der Kreisliga Verden ist absolviert und fast hätte Aufsteiger Union Verden den ersten Punkt der Saison eingefahren. Aufsteiger Oyten II hingegen fuhr furios den nächsten Sieg ein. Wir schauen auf alle Partien vom Wochenende in der Übersicht..

In einer umkämpften Partie trennten sich der FSV Langwedel-Völkersen 2006 und der TSV Lohberg mit 1:1. Die Gäste gingen durch Sascha Genee (28.) in Führung, ehe Ole Richter (45., Foulelfmeter) kurz vor der Pause ausglich. In Halbzeit zwei neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Ein spannendes Duell lieferten sich der TSV Bierden und der FC Union Verden, das Bierden mit 3:2 für sich entschied. Die Gäste führten durch David Urban (5.), doch Eric Sonnenberg (15.), Noah Büber (51.) und Noah Vincent Daust (76.) drehten die Partie. Der späte Anschlusstreffer von Sahin Ensar Akcil (87.) änderte nichts mehr am Bierdener Heimsieg. So knapp war der Aufsteiger noch kein Mal am ersten Punktgewinn der Saison.

Zwischen dem TSV Brunsbrock und dem TSV Achim gab es keinen Sieger. Maveric Oestmann (42.) brachte Brunsbrock in Führung, Erdal Yüksel (73.) glich für Achim aus. Beide Teams hatten in der Schlussphase Chancen auf den Sieg, ließen sie aber ungenutzt.

Ein echtes Feuerwerk zündete der TV Oyten II beim 6:0-Heimsieg gegen den TSV Thedinghausen. Schon nach neun Minuten führte Oyten durch Tore von Murat Avanas (7., 8.) und Manuel Brzozowski (9.) mit 3:0. Noch vor der Pause erhöhte Egzon Prcani (37.), ehe Jonathan Bahrs (81.) und Elvedin Bibic (86., Foulelfmeter) den Kantersieg perfekt machten.

Der 1. FC Rot-Weiß Achim gewann beim TB Uphusen II mit 3:2, musste aber am Ende zittern. Nach Treffern von Behcet Kaldirici (49.) und einem Doppelpack von Kevin Asparuhov (53., 57.) sah alles nach einem klaren Erfolg aus. Doch Uphusen kämpfte sich mit zwei Toren von Samuel Friesen (62., 89.) zurück. Für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Uphusen kommt dem Abstiegsrang nach der Fünften Niederlage in Serie immer dichter.

Der TSV Dörverden bewies Moral und drehte einen 0:1-Rückstand in einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den TSV Etelsen II. Nach der frühen Führung der Gäste durch Alex-Christian Ruf (10.) traf Bastian Deke doppelt (46., 67.), ehe Benedikt Hansemann (84.) alles klar machte. Solche Spiele musst du auch erstmal gewinnen, wenn du am Ende ganz oben stehen willst.