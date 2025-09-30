Oyten II rasiert im Aufsteigerduell, Dörverden und RW Achim in Form

Der siebte Spieltag der Kreisliga Verden ist beendet und an der Tabellenspitze gehen Dörverden sowie RW Achim weiterhin vorne weg. Dahinter überraschte Dauelsen als bester Aufsteiger, während Mitaufsteiger Union Verden noch auf Erfolge wartet. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..
Ein packendes Duell mit offenem Visier: Ole Richter brachte den FSV in Führung (14.), doch Dauelsen drehte das Spiel durch Lukas Meinke (26.) und Steen Bösche (32.). Nach dem Ausgleich durch Louis Gehrke per Elfmeter (50.) legte Dauelsen erneut nach: Maico Hashagen (60.) und Levi Jakob Jungmann (78.) trafen, ehe Cassian Fritz Berger (79.) nur noch verkürzen konnte. Dauelsen bleibt als Aufsteiger auf einem starken dritten Platz.
Ein echtes Torfestival feierte Oyten II gegen Union Verden. Jonathan Bahrs eröffnete den Torreigen (17.) und traf insgesamt viermal (17./52./66./76.). Martin Janot (47.), Elvedin Bibic per Strafstoß (64.), Steffen Rathjen (68.) und Murat Avanas (90.) sorgten für das deutliche 8:0. Die Hausherren zeigten klar, wer aktuell der bessere Aufsteiger ist.
Nach dem 1:1-Ausgleich durch Pavlo Maryhoda (64.) legte Lohberg eine furiose Schlussphase hin. Moritz Ackermann (79.), Sascha Genee (81.), Artur Pfannenstil per Elfmeter (85.) und Cederic Rosebrock-Heemsoth (88.) schossen die Hausherren zum klaren 5:1-Erfolg. Zuvor hatte Max Brümmer (27.) das 1:0 erzielt. Dritter Sieg in Serie für Lohberg.
Der TSV Brunsbrock entschied die Partie schon früh: Hauke Wischmann (20.) und Leo Badenhoop-Clausen (27.) trafen binnen sieben Minuten. Uphusen II fand danach keine Antwort und musste die Punkte abgeben.
Matchwinner war Lennart Troue, der beide Treffer für Dörverden markierte und nun bei acht Saisontoren steht.(23./46.). Der Gastgeber ließ defensiv kaum etwas zu und verdiente sich den Dreier mit einer abgeklärten Leistung. Siebtes Spiel, siebter Sieg.
Die Gäste entschieden ein enges Spiel durch einen verwandelten Elfmeter von Anil Morkan (23.). Uesen versuchte in der zweiten Halbzeit alles, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Ein Arbeitssieg für Achim, doch auch solche Spiele muss man gewinnen, wenn man am Ende oben stehen möchte.