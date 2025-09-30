Oyten II rasiert im Aufsteigerduell, Dörverden und RW Achim in Form

Matchwinner war Lennart Troue, der beide Treffer für Dörverden markierte und nun bei acht Saisontoren steht.(23./46.). Der Gastgeber ließ defensiv kaum etwas zu und verdiente sich den Dreier mit einer abgeklärten Leistung. Siebtes Spiel, siebter Sieg.

Die Gäste entschieden ein enges Spiel durch einen verwandelten Elfmeter von Anil Morkan (23.). Uesen versuchte in der zweiten Halbzeit alles, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Ein Arbeitssieg für Achim, doch auch solche Spiele muss man gewinnen, wenn man am Ende oben stehen möchte.