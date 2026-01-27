Oxx Cup 2026: Ringingen wird zum Treffpunkt des Winterfußballs

Der Oxx Cup des SV Ringingen geht in seine achte Auflage und bestätigt seinen festen Platz im regionalen Winterkalender. Am Freitag und Samstag, 30. und 31. Januar 2026, verwandelt sich die Kunstrasen-Kalthalle „Oxx Sport Arena“ erneut in einen Schauplatz des Amateurfußballs. Zehn AH-Mannschaften zum Auftakt, danach ein umfangreiches Aktiventurnier mit 16 Teams, kurze Spielzeiten und zahlreiche Lokalderbys prägen ein Turnier, das sportliche Ernsthaftigkeit mit Hallenatmosphäre verbindet. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, der Anspruch hoch.

Der Freitag gehört den AH-Mannschaften Traditionell eröffnet das AH-Turnier den Oxx Cup. Am Freitag, 30. Januar 2026, gehen ab 18 Uhr zehn Ü30-Mannschaften an den Start. Besonders im Fokus stehen dabei die Nachbarn vom SV Niederhofen, die nach ihren Turniersiegen 2024 und 2025 erneut antreten und das Trippel perfekt machen wollen. Das AH-Turnier verbindet sportlichen Ehrgeiz mit Erfahrung und sorgt für einen stimmungsvollen Auftakt des Turnierwochenendes.

Ein Turnier mit gewachsener Bedeutung Der Oxx Cup ist längst mehr als ein Vorbereitungsturnier. Seit 2017 hat sich die Veranstaltung des SV Ringingen stetig weiterentwickelt und genießt in der Region einen festen Ruf. Die achte Auflage steht für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine klare Idee: Fußball in konzentrierter Form, ohne lange Pausen, mit maximaler Nähe zwischen Spielfeld und Zuschauern. Die Oxx Sport Arena bietet dafür ideale Bedingungen.

Der Samstag als sportlicher Höhepunkt

Am Samstag, 31. Januar 2026, richtet sich der volle Fokus auf die Aktiven. Um 13:30 Uhr beginnt das Hauptturnier mit 16 Mannschaften, aufgeteilt in vier Vierergruppen. Gespielt wird jeweils neun Minuten, ein Format, das kaum Raum für taktisches Abtasten lässt. Fehler wirken sofort, frühe Tore haben enormes Gewicht. Der Zeitplan ist eng, der Anspruch entsprechend hoch.

Ein Teilnehmerfeld mit regionaler Tiefe

Das Aktiventurnier vereint Mannschaften aus der Region und darüber hinaus. Neben dem Gastgeber SV Ringingen sind unter anderem der TSV Erbach, der TSV Einsingen, der FV Asch-Sonderbuch, der SC Heroldstatt, die SG Öpfingen, der KSC Ehingen (Donau) oder der TSV Langenau vertreten. Ergänzt wird das Feld durch die SG Ringingen/FC Killertal, die Freundschaft über Kreisgrenzen hinweg in das Turnier einbringt. Diese Mischung sorgt für sportliche Vielfalt und zahlreiche direkte Vergleiche.

Gruppe A mit Titelverteidiger

In der Gruppe A treffen der SV Ringingen, der TSV Erbach, der TSV Einsingen und Titelverteidiger FC Hüttisheim aufeinander. Hüttisheim geht als Sieger der Oxx-Cup-Ausgabe 2025 in das Turnier und steht damit besonders im Fokus. Für den Gastgeber bietet diese Gruppe die Möglichkeit, sich früh mit einem der Favoriten zu messen.

Gruppe B und C mit offener Ausgangslage

Die Gruppe B mit dem FV Asch-Sonderbuch, der SG Oberdischingen/Ersingen, dem SC Heroldstatt und dem SV Pappelau-Beiningen verspricht ausgeglichene Spiele. Ähnlich offen ist Gruppe C, in der die SG Öpfingen, die SG Altheim, der KSC Ehingen (Donau) und der SC Lehr aufeinandertreffen. Hier entscheidet vor allem Konstanz über das Weiterkommen.

Gruppe D als Abschluss der Vorrunde

Die Gruppe D bildet den Schlusspunkt der Vorrunde. Der TSV Langenau, der TSV Berghülen, die SGM SF Donaurieden/Dellmensingen sowie die SG Ringingen/FC Killertal kämpfen um die beiden Plätze im Viertelfinale. Gerade diese Gruppe steht für regionale Nähe und kurze Wege, was die Intensität zusätzlich erhöht.

Die K.-o.-Phase als Zuspitzung

Ab dem Viertelfinale verdichtet sich das Turnier. Vier Spiele parallel markieren den Übergang von der Vorrunde zur Entscheidung. Danach folgen die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und schließlich das Finale. Neun Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim Oxx Cup 2026. In dieser Phase zählen Ruhe, Effizienz und mentale Stärke mehr als alles andere.

Ein Blick auf die Historie

Die Liste der bisherigen Turniersieger zeigt, wie wechselhaft und offen der Wettbewerb ist. Seit 2017 haben unterschiedliche Mannschaften den Titel gewonnen, zuletzt der FC Hüttisheim. Diese Vielfalt unterstreicht den Charakter des Oxx Cups: Es gibt keinen Dauerabonnenten auf den Pokal, jede Auflage bietet Raum für neue Geschichten.

Mehr als nur Fußball

Der Oxx Cup lebt nicht nur vom Sport. Der Förderverein des SV Ringingen sorgt für eine umfassende Bewirtung und einen Rahmen, der den Aufenthalt in der Halle angenehm macht. Budenzauber, faire Spiele und eine volle Arena gehören seit Jahren zum festen Bild dieses Turniers.

Ein Winterwochenende mit Signalwirkung

Mit seiner achten Auflage bestätigt der Oxx Cup seine Rolle als fester Treffpunkt des regionalen Amateurfußballs. Zwei Tage, unterschiedliche Altersklassen, viele Mannschaften und ein klarer sportlicher Fokus machen das Turnier zu einem Höhepunkt der Winterpause. In Ringingen geht es nicht nur um Vorbereitung, sondern um Wettbewerb, Vergleich und den besonderen Reiz des Hallenfußballs.