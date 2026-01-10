Oxford setzt im Abstiegskampf auf Matt Bloomfield

Oxford United steckt tief im Tabellenkeller der Championship und belegt aktuell Rang 23, drei Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz. Nur ein Sieg aus den vergangenen zehn Ligapartien hatte letztlich zum Aus für Vorgänger Gary Rowett geführt, der kurz vor Weihnachten freigestellt wurde.

Bloomfield bringt mehr als 150 Spiele Erfahrung als Cheftrainer im englischen Profifußball mit, unter anderem von Colchester United, Wycombe Wanderers und Luton Town. Als Spieler hatte der frühere Mittelfeldmann zuvor über 500 Pflichtspiele absolviert und gilt als Arbeiter mit starkem Verständnis für die EFL-Wirklichkeit.

Die Entscheidung für einen vergleichsweise jungen, in der Championship noch nicht voll etablierten Coach wird von Teilen der Fanbasis auch als Wagnis gesehen. Nach der Entlassung des erfahrenen Rowett steigt der Druck, dass Bloomfield schnell Wirkung entfaltet und dem taumelnden Team Stabilität verleiht.​