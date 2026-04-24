Owen Gibs verlängert beim FCK von red · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: FCK

Eigengewächs Owen Gibs bleibt längerfristig beim 1. FC Kaiserslautern. Der 19-Jährige hat einen neuen Vertrag bei den Roten Teufeln unterzeichnet.

Der im benachbarten Landstuhl geborene Mittelfeldspieler, der beim VfB Reichenbach seine ersten fußballerischen Schritte unternahm, spielt seit 2017 für den 1. FC Kaiserslautern und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften im Nachwuchsleistungszentrum am Fröhnerhof. Nachdem er im Sommer 2025 mit der U19 den Verbandspokalsieg feiern konnte, rückte er in die U21 auf, für die er in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der laufenden Saison in 20 Spielen an 15 Treffern direkt beteiligt war. Als Auszeichnung für seine starken Leistungen konnte er kurz vor Weihnachten 2025 im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg auch sein Zweitligadebüt feiern und kam bislang dreimal in der 2. Bundesliga für das Team von FCK-Cheftrainer Torsten Lieberknecht zum Einsatz.

„Owen hat im zurückliegenden Jahr vor allem körperlich einen Schritt nach vorne gemacht und daher sein unbestrittenes fußballerisches Potential immer besser auf den Platz bekommen. Wir freuen uns darauf, ihn in seiner Entwicklung weiter zu fördern und ihn auf seinen nächsten Schritten am Betzenberg weiter zu begleiten. Mit der Entscheidung, ihm einen langfristigen Vertrag anzubieten und ihm beim FCK eine Perspektive aufzuzeigen, unterstreichen wir auch einmal mehr unseren Anspruch, den Top-Talenten aus unserem eigenen Nachwuchs den Sprung in den Profifußball zu ermöglichen“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.