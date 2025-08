OVI-Teunz und Stulln eröffnen – Topspiel in Nabburg

Mit dem Heimspiel des FC OVI-Teunz gegen den perfekt gestarteten TSV Stulln wird der 3. Spieltag in der Kreisliga West am heutigen Freitagabend eröffnet. Neben Stulln stehen vier weitere Mannschaften mit noch blütenweißer Weste da. Darunter Tabellenführer TV Nabburg, der am Sonntagnachmittag mit dem TSV Detag Wernberg ein dickes Brett bohren muss. Die noch punktlosen Wernberger hoffen ihrerseits auf die Trendende.