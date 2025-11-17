OVI-Teunz schafft Fakten: Zechmann gibt Ja-Wort

„Für mich war wichtig, was will die Abteilung und was will die Mannschaft. Die Verantwortlichen wollten mit mir weitermachen und auch die Spieler stehen geschlossen dahinter. Daher war relativ schnell klar, dass ich weitermachen werde“, sagt Zechmann zu seiner vorzeitigen Verlängerung. Beim FC OVI-Teunz gefällt es dem ehemaligen Klasse-Torjäger weiterhin sehr gut: „Das ist ein familiär geführter Verein, da kannst du in Ruhe arbeiten.“



Am gestrigen Sonntag verabschiedete sich der FC mit einer 2:3-Auswärtsniederlage beim neuen Tabellenführer TV Nabburg in die Winterpause. Erst in der Nachspielzeit erzielte der Gastgeber das Siegtor. „Sehr ärgerlich und sehr bitter“, meint Zechmann. „Wir wollten kompakt verteidigen und Umschaltmomente suchen. Das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt. Nach dem Nabburger Doppelschlag kamen wir richtig gut zurück. Das dritte Gegentor war ein bitteres Ding.“



Mit 23 Punkten aus 18 Spielen rangiert der Vorjahresvierte nur auf dem neunten Tabellenplatz der Kreisliga West. „Unser Anspruch war wieder Platz 3 bis 5. Dass wir hinter den Erwartungen zurück liegen, hat verschiedene Gründe. Es verletzten sich Spieler schwer, die wir nicht ohne Weiteres ersetzen können. Im Sommer gab es eine Phase, in der wir aber auch einfach nicht gut gespielt haben. Da gab es zu große Leistungsschwankungen. Dann haben wir eine gute Serie gestartet und uns hinten raus gearbeitet. Am Ende waren es zu viele – auch unnötige – Unentschieden, wo wir Punkte abgegeben haben. Ich bin froh, dass jetzt Pause ist, weil wir doch viele Wehwehchen und Blessuren hatten“, berichtet Christian Zechmann. Allein beide Torhüter sind aktuell verletzt, weshalb zuletzt der 42-jährige Christian Böl in die Bresche springen musste.



Wichtig ist dem Verein der Einbau junger Spieler in die Mannschaft. Im Sommer wurden zwei Youngsters eingebunden, „was wir in der Herbstrunde gut hinbekommen haben. Sie haben viel Spielzeit, sind lernwillig und hungrig.“ Zur neuen Saison kommen erneut zwei, drei Spieler aus der Jugend heraus. „Natürlich lebst du als Dorfverein von diesen Spielern“, weiß Zechmann, der seit Sommer 2023 in Oberviechtach und Teunz die Kommando gibt – und das noch länger tun wird.