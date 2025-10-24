OVI-Teunz prüft den Leader – Nittenau & Dieterskirchen Underdog

In der Kreisliga West gibt Spitzenreiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am Sonntag sein Stelldichein beim FC OVI-Teunz. Eine Bewährungsprobe für die Mannschaft von Trainer Tobias Wiesner! Dagegen haben die punktgleichen Verfolger SV Haselbach (gegen Schlusslicht Dieterskirchen) und TV Nabburg (gegen den Vorletzten Nittenau) auf heimischem Terrain lösbare Aufgaben vor der Brust. Bereits am Samstag gastiert die DJK Dürnsricht in Kemnath am Buchberg.



Hinspiel: 5:1. Zum Start des 15. Spieltags ist die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 9) zu Gast beim SV Kemnath a.B.(4., 25). Die Hausherren der Partie setzten sich im Hinspiel klar durch und sicherten sich am vergangenen Wochenende beim 1. FC Schmidgaden ebenfalls die Maximalausbeute. Die DJK konnte sich zuletzt immerhin einen Punkt gegen den SV Haselbach sichern.





So., 26.10.2025, 14:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg TSV Nittenau TSV Nittenau 14:15 PUSH



Hinspiel: 6:0. Mit einem klaren Sieg im Hinspiel konnte sich der TV Nabburg (3., 32) den Dreier beim TSV Nittenau (13., 7) einholen. Am kommenden Sonntag ist der TV Gastgeber des 15. Spieltages. Mit einem Punkt aus dem 2:2-Remis gegen den TSV Stulln belohnte sich Nittenau zuletzt, während sich die Hausherren der Partie beim SV Diendorf mit nur einer Bude die Maximalausbeute einholen konnten.





So., 26.10.2025, 14:15 Uhr SG Silbersee 08 SG Silbersee SV Diendorf SV Diendorf 14:15 PUSH



Hinspiel: 4:3. Die SG Silbersee 08 (6., 21) setzte sich in einem torreichen Hinspiel knapp gegen den SV Diendorf (11., 10) durch und empfängt diesen am kommenden Sonntag. Am vergangenen Wochenende unterlag der SVD knapp dem TV Nabburg, die SG Silbersee sicherte sich dagegen die volle Ausbeute beim TSV Dieterskirchen.





So., 26.10.2025, 14:15 Uhr SV Haselbach SV Haselbach TSV Dieterskirchen TSV Dieterskirchen 14:15 live PUSH



Hinspiel: 3:0. Der Rangzweite SV Haselbach (32) macht an diesem Sonntag den Gastgeber für den TSV Dieterskirchen (14., 6). Im Hinspiel setzte sich der SVH klar durch; vom letzten Spieltag gab es für die Haselbacher allerdings nur einen Zähler bei der DJK Dürnsricht-Wolfring. Die Elf aus Dieterskirchen konnte sich derweil gegen die SG Silbersee 08 nicht behaupten und ging ohne Chancenverwertung leer aus.







Hinspiel: 0:3. In der Hinrunde konnte sich der 1. FC Schmidgaden (10., 13) klar den Dreier sichern. Am Sonntag tritt er beim SC Katzdorf (8., 20) zum 15. Spieltag an. Der Sportclub ging zuletzt gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II ohne Chancenverwertung leer aus. Und auch Schmidgaden konnte sich am letzten Spieltag gegen den SV Kemnath a.B. nicht behaupten.







Hinspiel: 2:2. Beim FC OVI-Teunz (7., 20) gibt Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (1., 35) sein Stelldichein. Im Hinspiel gab es für beide Kontrahenten einen Zähler. Vor Wochenfrist sicherte sich OVI-Teunz gegen den TSV Detag Wernberg den Dreier mit nur einer Bude, doch auch Schwandorf-Ettmannsdorf II konnte sich zuletzt gegen den SC Katzdorf die Maximalausbeute sichern.







Hinspiel: 2:1. Der TSV Stulln (5., 22) empfängt den zwei Punkte schlechter postierten TSV Detag Wernberg. (9., 20). Im Hinspiel konnte sich der TSV den Dreier sichern. Vom vergangenen Wochenende nahmen sie beim TSV Nittenau nur einen Punkt aus dem 2:2-Remis mit. Detag Wernberg musste unterdessen beim FC OVI-Teunz eine knappe Niederlage einstecken.