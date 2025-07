OVI-Teunz in Ettmannsdorf gefordert – Stulln prüft Detag

In der Kreisliga Ost rollt bereits am Samstag auf drei Plätzen der Ball. Unter anderem möchte hier der TSV Detag Wernberg im Heimspiel gegen den TSV Stulln die Auftaktniederlage wettmachen. Der gegen Wernberg erfolgreiche OVI-Teunz muss Tags darauf bei Absteiger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II Farbe bekennen. Derweil darf Aufsteiger DJK Dürnsricht-Wolfring erstmals vor heimischem Publikum ran. Gegner ist der letztjährige Vizemeister SV Kemnath a. B.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Nittenau TSV Nittenau TV Nabburg TV Nabburg 16:00



Gastgeber TSV Nittenau (9., 0) duelliert sich am zweiten Spieltag der Saison mit dem TV Nabburg (6., 3). Der Gast konnte sich im Auftaktspiel gegen den SV Diendorf knapp die Maximalausbeute sichern, während sich Nittenau knapp beim TSV Stulln geschlagen geben musste. In der vergangenen Saison setzte sich der TV klar durch. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Leonhard Lipfert, Lukas Höcherl







Bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (14., 0) ist am Samstag der SV Kemnath a.B. (5., 3) zugegen Zuletzt trafen die beiden Teams 2023 aufeinander, wo sie sich in einem Remis trennten. Der SV Kemnath a.B. konnte sich am ersten Spieltag gegen den 1. FC Schmidgaden den Dreier einholen, während die DJK eine klare Niederlage gegen den SV Haselbach einstecken musste. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Hubert Born, Kevin Schönemann







Im dritten Samstagsspiel erwartet der TSV Detag Wernberg (12., 0) den TSV Stulln (2., 3). In der vergangenen Saison setzte sich der TSV Detag Wernberg zweimal knapp gegen den TSV Stulln durch. Die Hausherren der Partie konnten sich zuletzt gegen den FC OVI-Teunz nicht behaupten, während sich der TSV Stulln gegen den TSV Nittenau knapp den Dreier einholte. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Etienne Berger, Richard Kerscher







Der FC OVI-Teunz (3., 3) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (8., 1). Zuletzt trafen die beiden Teams in der Saison 23/24 aufeinander, wo sich jeweils ein Team die Maximalausbeute sichern konnte. Vom Auftaktspiel konnte sich der FC den Dreier gegen den TSV Detag Wernberg einholen, der SVSE hingegen lieferte gegen den SC Katzdorf ein torloses Remis ab. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Volodymyr Hryhorenko





So., 27.07.2025, 15:15 Uhr TSV Dieterskirchen Dieterskirch SV Haselbach SV Haselbach 15:15



Der TSV Dieterskirchen (13., 0) macht den Gastgeber für den SV Haselbach (1., 3). In der vergangenen Saison konnten sich die beiden Kontrahenten jeweils einmal durchsetzen. Am vergangenen Spieltag musste sich der TSV Dieterskirchen knapp bei der SG Silbersee geschlagen geben, der SV Haselbach hingegen sicherte sich gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring einen klaren Heimdreier im Auftaktmatch. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Sebastian Janker, Louis Lankes







Der SC Katzdorf (7., 1) ist am kommenden Wochenende zu Gast beim 1. FC Schmidgaden (10., 0). Während sich die Gastgeber der Partie am ersten Spieltag knapp gegen den SV Kemnath a.B. geschlagen geben mussten, konnte sich Katzdorf gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II immerhin einen Punkt im torlosen Remis einholen. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Mario Schmidt, Jakob Fischer





So., 27.07.2025, 15:30 Uhr SV Diendorf SV Diendorf SG Silbersee 08 SG Silbersee 15:30



Heimrecht genießt der SV Diendorf (11., 0) gegen die SG Silbersee (4., 3). In der vergangenen Saison setzte sich die SG klar besser durch und sicherte sich in dieser bereits am ersten Spieltag die Maximalausbeute gegen Dieterskirchen. Die Hausherren der Partie konnten sich gegen den TV Nabburg im Auftaktspiel nicht behaupten. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, k.A.