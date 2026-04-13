OVI-Teunz holt Torwart-Routinier aus Ettmannsdorf

Keeper Christian Bleistein (Mitte) hat sich dem FC OVI-Teunz angeschlossen. – Foto: Verein

„Wir waren gezwungen, auf der Torwartposition etwas zu machen. Einerseits wegen unserer langzeitverletzten Keeper und andererseits, weil Stammkeeper Nico Drexler ab Sommer eine Pause einlegen wird“, erklärt Trainer Christian Zechmann die missliche Situation zwischen den Pfosten. Mit Bleistein stand Zechmann schon länger in Kontakt: „Er war unser erster Ansprechpartner. Ich stand bereits vor zwei Jahren mit Christian in Kontakt, wollte ihn damals schon nach OVI-Teunz holen. Seitdem ist der Kontakt nie abgerissen. Wir blieben immer wieder in Verbindung. Ich bin sehr froh, dass es jetzt mit der Verpflichtung geklappt hat.“



Christian Bleistein gehört seit über 15 Jahren dem Kader des Ettmannsdorfer Unterbaus an. Die Kreisliga West kennt er bestens. Zudem stehen 21 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita. Mit 36 Jahren wagt der Torwart-Routinier nun nochmal etwas Neues. „Christian selbst ist richtig heiß darauf, nochmal die Rolle als Nummer eins bei einem anderen Verein zu übernehmen“, berichtet Zechmann, der sehr glücklich über diese Neuverpflichtung ist: „Er hat eine brutale Erfahrung und genau das wünsche ich mir von ihm: Dass er diese Erfahrung in unsere Mannschaft reinbringt – speziell an die jungen Spieler auf dem Platz, die von hintenraus seine Führung bekommen. Menschlich ist er top. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ Während Bleisteins aktuelle Mannschaft als Tabellenzweiter der Kreisliga West um den Aufstieg kämpft, rangiert der FC OVI-Teunz vor den letzten vier Spieltagen auf Platz zehn. Um den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu wickeln, bedarf es noch eines Sieges.