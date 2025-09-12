OVI-Teunz erwartet die Überflieger – Kellerduell in Dürnsricht

Der Überraschungsteam der Kreisliga West vom SV Haselbach peilt den neunten Sieg im neunten Spiel an. Am Sonntag stehen die Mulzer-Mannen vor einer Reifeprüfung, wenn sie auswärts beim FC OVI-Teunz gefordert sind. Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II steckt zu Hause gegen den seit Wochen sieglosen TSV Stulln klar in der Favoritenrolle. Unterdessen kommt es im Tabellenkeller zum Direktduell der punktgleichen DJK Dürnsricht und TSV Nittenau.



Die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 5) macht bereits am Samstag den Gastgeber für den TSV Nittenau (12., 5. Während sich der TSV mit einem klaren Dreier am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Schmidgaden durchsetzen konnte, kam Dürnsricht beim SV Diendorf nicht über ein Remis hinaus.







Zeitgleich tritt beim 1. FC Schmidgaden (4., 12) der TSV Detag Wernberg (10., 7) an. Detag ging am vergangenen Wochenende gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II leer aus. Genau wie die Gäste der kommenden Partie, die sich gegen den TSV Nittenau nicht behaupten konnten.







Der TSV Stulln (8., 9) ist am kommenden Wochenende zu Gast beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 20). Einen klaren Dreier sicherten sich die Schwandorfer am vergangenen Spieltag beim TSV Detag Wernberg, der TSV hingegen musste sich mit einem Punkt gegen den SC Katzdorf begnügen.







Beim FC OVI-Teunz (9., 8) findet sich zum neunten Spieltag die Überflieger vom SV Haselbach (1., 24) ein. Der FC OVI-Teunz hat den achten Spieltag gegen den TSV Dieterskirchen aufgrund einer Spielverlegung noch vor sich. Auf der anderen Seite holte sich Klassenprimus Haselbach auch am vergangenen Wochenende bei der Silbersee 08 die Maximalausbeute.







Eben angesprochene SG Silbersee 08 (7., 11) geht am Sonntag beim SV Kemnath a.B. (5., 12) auf Stippvisite. Die Gäste konnten sich vor Wochenfrist nicht gegen den SV Haselbach durchsetzen und gingen leer. Kemnath sicherte sich zuletzt zumindest einen Zähler im Remis gegen den TV Nabburg.





Beim TSV Dieterskirchen (14., 4) ist am neunten Spieltag der SV Diendorf (13., 4) zugegen. Während der TSV wegen einer Spielverlegung noch eine Partie mehr offen hat, kam der SVD am letzten Wochenende nicht über ein Remis hinaus und sicherte sich somit gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring einen Punkt.





Heimrecht genießt der SC Katzdorf (6., 12) gegen den Tabellendritten TV Nabburg (17). Einen Punkt im 1:1-Remis holten sich die Gastgeber der kommenden Partie zuletzt beim TSV Stulln. Und auch Nabburg musste sich am vergangenen Wochenende mit einem Zähler zufrieden geben, gegen den SV Kemnath a.B. erzielte man ebenfalls ein Remis.