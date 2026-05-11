Ovcarik schockt Baldham-Vaterstetten – SCBV verpasst Tabellenführung Derby-Pleite für SCBV von Johannes Hain · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

FB KL Baldham (grün) links Fabian Knauf , Timon Becker --- vs Anzing/Parsdorf von links Nico Guba , Alexander Dausch , Tim Lehrmann – Foto: Sro

Der SC Baldham-Vaterstetten verpasst die Tabellenführung gegen Anzing-Parsdorf. Ein später Treffer bringt die bittere 1:2-Heimniederlage.

Das Feld zur Übernahme der Tabellenführung war für den SC Baldham-Vaterstetten bereits bestellt. Spitzenreiter Trudering hatte zuvor nur Unentschieden gespielt, doch die Mannschaft des erneut fehlenden Gediminas Sugzda stolperte im Derby unerwartet über den FC Anzing-Parsdorf. Der kurz zuvor eingewechselte Peter Ovcarik schlug in der 89. Minute zu, wodurch er die Gastgeber im Vaterstettener Stadion schockte und seinen FC-Farben mit dem 2:1-Siegtreffer neue Hoffnung im Abstiegskampf verlieh. „Es war ein Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften hatten große Chancen in Halbzeit eins“, berichtet Gäste-Trainer Peter Beierkuhnlein über die ersten 45 Minuten, die angesichts der Tabellensituation so nicht zu erwarten waren. Der FC begann jedoch forsch, wurde aber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Simon Lämmermeier (10.) in seinem Elan gebremst.

Titelanwärter kommt aus dem Tritt „In den ersten 20 Minuten haben wir unsere Taktik gut umgesetzt und sind verdient in Führung gegangen“, analysierte Marko Maric, der beim SCBV erneut in der Verantwortung stand. „Zudem hatten wir mehrere Chancen, die Führung auszubauen. Danach haben wir den Faden verloren und zu oft mit langen Bällen gespielt.“ „Mit viel Willen und Kampf haben wir uns zurück ins Spiel gebracht“, lobte Beierkuhnlein. Kurz vor der Pause erzielte der spielende Abteilungsleiter Peter Rauch den 1:1-Ausgleich (40.) für den FC Anzing-Parsdorf. Nach einer Ecke hatte die Gästeoffensive erst die Latte getroffen und Peter Rauch anschließend die erneute Hereingabe eingeköpft. Der Ausgleich gab den Gästen Sicherheit: „Wir haben weniger zugelassen und mehr den Ball laufen lassen“, so Beierkuhnlein.