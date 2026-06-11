Ottweiler und Steinbach trennen sich

Der Abstieg aus der Saarlandliga 2023 konnte auch in der abgelaufenen Runde nicht repariert werden, in der Verbandsliga Nord/Ost wurde der mögliche Wiederaufstieg am letzten Spieltag durch eine 1:3-Niederlage beim Meister und Aufsteiger FC Freisen verpasst. Die Verbandsliga-Begegnungen der kommenden Runde bestreitet der TuS weiterhin auf seinem Rasenplatz "Auf der Trift" im Ottweiler Stadtteil, der SV übernimmt den Platz in der Bezirksliga Ill/Theel und trägt die Begegnungen im Stadion "Alter Weiher" aus.

"Eine Dritte, die bislang in der Kreisliga B spielte, dort Meister wurde und nun die Zweite wäre, wird es vorerst nicht geben. Wir haben uns in vollem Einvernehmen vom SV wieder getrennt, wir behalten unseren Platz in der zweithöchsten Klasse. Wir waren ja schon vor der Bildung der FSG der klassenhöhere Verein. Allerdings wird es für uns aufgrund der strukturellen Gegebenheiten schwer, wieder zur alten Stärke zurückzukommen, wir haben keine eigene Jugendmannschaft mehr. Unsere Nachwuchsspieler sind in Spielgemeinschaften, Ottweiler hat ja viel mehr Möglichkeiten, sie haben die Schulen, sie haben das größere Potential. Die Steinbacher Kinder gehen ja fast alle in Ottweiler in die Schule und haben dort ihre Freunde, da sind viele dann auch im Verein gebunden. Man wird die Entwicklung abwarten. Personell wird sich erst mal nicht viel ändern. Es gibt ehemalige FSG-Spieler, die bei uns bleiben, weil wir zwei Klassen höher spielen. Einige sind aber auch nach Ottweiler, weil sie sich eher in der Bezirksliga wohl fühlen. Die sind ja heute alle mobil, da spielt es bei der kurzen Entfernung keiner große Rolle. Für uns geht es darum, die Verbandsliga mit unserem neuen Trainer Frank Weber gut zu bestreite", sagte TuS-Vorstandsmitglied Philipp Würtz.

In der abgelaufenen Runde betreute zunächst Özal Acar das Team, bevor für die letzten Spiele Kai Decker die Trainingsleitung übernahm. Weber trainierte zuletzt die SG Oberkirchen/Grügelborn in der Landesliga Nord, wo er im Laufe der Runde von Erik Tuttobene abgelöst wurde. Der SV Ottweiler wird von Stefan Schock trainiert, der auch schon in der abgelaufenen Runde das Bezirksliga-Team betreute. Dieses kam als Siebter der Endtabelle ins Saisonziel.