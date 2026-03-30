Ottweiler erwischt "Sahnetag" gegen Dirmingen

FSG Ottweiler-Steinberg II - SG Dirmingen-Berschweiler 4:0 (3:0). Eine ersatzgeschwächte Dirminger Mannschaft traf auf eine Ottweiler Elf, die einen absoluten Sahnetag erwischte. Verstärkt durch die beiden Verbandsligaspieler Niklas Hans und Tatsinkou N`Sangou hatte aber die FSG zunächst das Glück auf seiner Seite, als die Klesen-Elf in der Anfangsphase nur den Pfosten traf.

Nach gut einer viertel Stunde Spielzeit wurde die Heimelf stärker und ging durch einen Kopfballtreffer von Giuseppe Sardo mit 1:0 in Führung. In der Folge schlichen sich beim Gast immer wieder kleine Abwehrfehler ein. So auch in der 34. Minute, als der Ball nach einem Abschlag bei Jonas Hans landete. Dieser umkurvte seinen Gegenspieler und traf aus 16 Meter per Flachschuss zum 2:0. Ottweiler setzte den Gegner jetzt noch mehr unter Druck und legte noch vor der Halbzeit nach. Erneut war der Torschütze Jonas Hans.