Ottobeurens Keeper Niklas Schröder schnappt sich den Ball vor Fabian Memmel vom TV Boos. Ansonsten verlebte der Keeer einen ruhigen Nachmittag. – Foto: Siegfried Rebhan

Ottobeuren macht in 45 Minuten alles klar Kreisligist feiert gegen den TV Boos einen Kantersieg +++ Heimertingen trotz Bad Grönenbach ein Remis ab +++ In Kammlach fallen neun Treffer

In der Allgäuer Kreisliga Nord kamen die Fans auf ihre Kosten. Zum Ende der englischen Woche gab es Tore satt, den deutlichsten Sieg feierte der TSV Ottobeuren mit dem 7:0 gegen den TV Boos. Der Tabellenführer TV Bad Grönenbach musste sich zwar dieses Mal mit einer Punkteteilung begnügen, muss sich über das 2:2 im Spitzenspiel beim direkten Verfolger FC Heimertingen allerdings nicht ägern.



Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 90 Der TSV Ottobeuren drehte schon in der ersten Halbzeit richtig auf und legte da die Basis für den 7:0-Erfolg gegen den TV Boos. Luca Werner eröffnete in der 5. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Christian Kofler. Stefan Dietrich erhöhte in der 19. und 31. Minute, wobei auch dieses Mal Kofler die Vorarbeit leistete. Niklas Albrecht traf in der 42. Minute zum 4:0. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Werner, der nach Koflers Zuspiel auf 5:0 stellte. Nach der Pause schnürte Werner seinen Dreierpack (53.), ehe Philipp Ihle in der 76. Minute den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 90



Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 150 Die SG Sontheim/Westerheim feierte gegen den SV Lachen einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Simon Löffler brachte sein Team in der 27. Minute nach einer Vorlage von Thomas Ness in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Alexander Kirchmaier. Dabei blieb es fast bis zum Schlusspiff, erst nn der Nachspielzeit sorgte Matteo Fackler nach einem Pass von Maximilian Hebel für den Endstand.Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Stefan Fuchs (Röthenbach) - Zuschauer: 160 Der TSV Mindelheim stolperte beim SC Ronsberg und verlor mit 0:2. Philipp Schaule sorgte für einen Blitzstart des SCR und traf schon in der ersten Minute zum 1:0. In der 66. Minute erhöhte Achim Wojcik nach einem gelungenen Konter auf 2:0. In der Schlussphase erhielt Michael Lingenhöl eine Zeitstrafe, doch Ronsberg überstand diese Phase unbeschadet.Schiedsrichter: Stefan Fuchs (Röthenbach) - Zuschauer: 160



Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 220 Im Gipfeltreffen trennten sich der FC Heimertingen und der TV Bad Grönenbach mit 2:2. Maximilian Müller brachte den TV in der 6. Minute in Führung. Doch die Heimertinger hatten eine Antwort parat. Thomas Einsiedler glich in der 25. Minute aus und Alexander Link stellte 180 Sekunden später sogar auf 2:1. Kurz vor der Pause bekam Bad Grönenbach einen Elfmeter zugesprochen, den Florian Henkel zum 2:2 verwandelte. Mehr ließen beide Teams nach der Pause nicht mehr zu.Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 220



Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 100 Die DJK SV Ost Memmingen hängt spätestens nach dem 1:4 gegen den SV Oberegg im Tabellenkeller fest. Die Ostler gingen durch Endrit Kaqara in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nach der Halbzeit drehten die Oberegger auf: Sebastian Huber glich in der 47. Minute aus und erzielte in der 57. und 75. Minute zwei weitere Tore, das letzte per Kopfball nach Vorarbeit von Elias Maurus. Obereggs Sebastian Huber erhielt in der 77. Minute zwar eine Zeitstrafe, doch trotz Unterzahl traf Elias Maurus noch zum 4:1 in der 86. Minute.Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 150 Der TSV Kammlach und der TSV Lautrach-Illerbeuren brannten ein Offensivspektakel ab, das Kammlach mit 6:3 für sich entschied. Manuel Funk eröffnete in der 11. Minute das Torfestival, ein verwandelter Elfmeter von Alexander Schlosser bedeutete 2:0 (20.). Luca Müller (26.) und Jonas Funk (28.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:0. Lautrach kämpfte sich nach dem Seitenwechsel aber zurück.Nilas Paetzold (58.) und Alexander Pertlwieser (59.) verkürzten. Jonas Funk baute Kammlachs Vorsprung mt dem 5:2 (66.) zwar wieder aus, doch das war noch nicht der Schlusspunkt. Erst brachte Alexander Bischof die Lautracher noch einmal heran, bevor Alexander Schlosser für den 6:3-Endstand sorgte (90.+2). In der Schlussphase war Lautrach durch den Platzverweis für Markus Graf (74.) und die Ampelkarte von Benjamin Kraus in der Nachspielzeit geschwächt.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 120 Im Kellerduell setzte sich der Kirchheim mit 1:0 gegen den FSV Lamerdingen durch. In der 59. Minute erzielte Martin Loracher nach einer Flanke von Jakob Huber per Kopf das einzige Tor. In der Nachspielzeit sah der Kirchheimer Maximilian Mitteneder wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 120

Das Aufsteiger-Duell entschied der TV Woringen gegen den TSV Altusried mit 4:0 für sich. Christian Wiblishauser eröffnete in der 5. Minute den Torreigen. Michael Hefele erhöhte in der 18. Minute nach einer Vorlage von Daniel Tobler. Bernd Kleß (40.) und Tobler (45.) sorgten noch vor der Pause für das 4:0. In der 70. Minute sah Ylber Myrta von Altusried die gelb-rote Karte.

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100