Einen überraschenden Sieg beim Spitzenreiter FC Heimertingen durften die Kicker des TSV Ottobeuren bejubeln. – Foto: Siegfried Rebhan

Ottobeuren mach das Titelrennen wieder spannend Kreisligist gewinnt beim Tabellenführer FC Heimertingen +++ Legau ist bis auf drei Zähler dran +++ Bad Grönenbach wahrt den Vorsprung Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord Ottobeuren Heimertingen SG Sontheim Hawangen + 11 weitere

Das Titelrennen in der Allgäuer Kreisliga Nord ist spannend wie selten. Zwar hat der FC Heimertingen noch drei Zähler Vorsprung, allerdings schmerzt die 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Ottobeuren gewaltig. Denn Verfolger TSV Legau hat eine Partie weniger absolviert und kann im Saisonendspurt nun wieder gleichziehen.



Einen herben Rückschlag im Titelrennen musste der FC Heimertingen mit dem 0:2 gegen den TSV Ottobeuren einstecken. In der 21. Minute brachte Luca Werner den TSV nach einer feinen Vorlage von Dominik Zuka in Führung. Nach einer Zeitstrafe für Adrian Schneider in der 60. Minute musste Heimertingen kurzzeitig in Unterzahl agieren. In der 75. Minute sicherte sich Luca Werner mit seinem zweiten Treffer, vorbereitet von Laurenz Werner, den 2:0-Sieg für Ottobeuren.

Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr) - Zuschauer: 101



Das Schlusslicht SG Amberg/Wiedergeltingen wehrte sich zwar, trotzdem setzte es auch bei der SG Sontheim/Westerheim mit 2:3 eine Niederlage. Dabei sah es für die Amberger zunächst gut aus, bereits in der 5. Minute traf Deniz Subasi zum 0:1. Doch die Heimelf ließ sich nicht lange bitten: Simon Löffler glich in der 21. Minute nach einer Vorlage von Nico Prinz aus. Im zweiten Durchgang war Löffler erneut zur Stelle und traf in der 63. Minute zum 2:1. Diesmal hatte Alexander Kirchmaier vorbereitet. Tobias Kirchmaier erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, nachdem Löffler ihm den Ball zuspielte. Kurz vor Schluss verwandelte Erdem Aksoy einen Elfmeter zum 3:2.

Schiedsrichter: Dr. Tizian Jahreis (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 75



In einem packenden Duell setzte sich der FC Hawangen mit 3:2 gegen den SV Oberrieden durch. Simon Keller brachte den SVO in der 32. Minute zunächst in Führung. Maxime Honold glich in der 59. Minute aus, doch Luca Klaus stellte nur drei Minuten später auf 1:2. Zum Hawanger Matchwinner wurde Thomas Anton, er sorgte mit zwei Toren (64., 90.+1) für den Heimsieg. In den Schlussminuten sahen Hawangens Thomas Groß (80.) und der Oberrieder Simon Keller (90.+4) jeweils Gelb-Rot.

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 250



Einen ungefährdeten 2:0-Sieg landete der SC Ronsberg gegen die DJK SV Ost Memmingen. Tim Albat hatte in der 18. Minute nach einer Vorlage von Manuel Baur zum 1:0 getrofen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tim Fleschutz in der 56. Minute auf 2:0, ebenfalls nach einer Baur-Vorlage.

Schiedsrichter: Yasin Dagistan (Füssen) - Zuschauer: 100

Bad Grönenbachs Markus Einsiedler (rechts) kommt zwar vor Moritz Metzger vom SV Memmingerberg zum Schuss, ein Tor resultiert daraus nicht. – Foto: Siegfried Rebhan



Der TV Bad Grönenbach machte gegen den SV Memmingerberg einen Rückstand wett und rettete ein 1:1. Florian Schuster brachte Memmingerberg in der 58. Minute in Führung. Nur drei Minuten später glich Marco Rauh für Bad Grönenbach aus. In der Nachspielzeit sah sein Teamkollege Max Milz die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 290 Der TSV Legau setzte sich gegen das Kellerkind TSV Lautrach-Illerbeuren mit 5:1 durch. Kaum hatte die Partie begonnen, da netzte Alexander Schwarz zum 1:0 ein. Die Chance zum 2:0 verpasste Schwarz, als er in der 9. Minute einen Elfmeter vergab. Doch das blieb ohne Folgen. Sebastian Veit erhöhte in der 23. Minute per Elfmeter auf 2:0. Lautrach antwortete durch Alexander Bischof zum 2:1 (37.). Doch Legau konterte stark: Timo Heberle (42.), Simon Sonntag (49.) und Michael Steinle (59.) machten den 5:1-Sieg perfekt.Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 290

Beim TV Boos setzte sich der TSV Mindelheim mit 2:0 durch. Das erste Tor fiel in der 56. Minute, als Riccardo Schulz nach einer Vorlage von Tom Wölfle ins Netz traf. Nur elf Minuten später erhöhte Marc Mörstedt auf 2:0, was den Sieg für Mindelheim sicherte.

Schiedsrichter: Matthias Kocher (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 30