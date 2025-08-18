Ottobeuren gibt den Dreier aus der Hand

Die roten Oberegger ließen dem TSV Ottobeuren kaum Raum und setzten sich mit 4:3 durch. – Foto: Philipp Imhof

In der Allgäuer Kreisliga Nord gab es am zweiten Spieltag Tore satt. In Ottobeuren und Woringen fielen sogar jeweils sieben Treffer. Eine makellose Startbilanz weisen bislang der TV Bad Grönenbach, die DJK SV Ost Memmingen sowie die SG Sontheim/Westerheim auf.



Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100 Der TSV Ottobeuren wähnte sich schon auf der Siegerstraße, lag mit 3:1 vorne - und kassierte dann noch eine 3:4-Heimniederlage gegen den SV Oberegg. Adrian Zuka brachte die Ottobeurer in der 31. Minute in Führung, Philipp Ihle erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Zwar verkürzte Christian Melder kurz vor der Pause auf 2:1, doch Ottobeuren stellte durch Zukas zweitem Treffer in der 49. Minute auf 3:1. Die Partie schien entschieden. Aber nur auf den ersten Blick, denn Oberegg gab nicht auf. Christoph Neher (69.) und Sebastian Huber glichen binnen drei Minuten aus, bevor Melder in der 79. Minute den 4:3-Siegtreffer erzielte und den amtierenden Vizemeister jubeln ließ.Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden) - Zuschauer: 150 Die SG Sontheim/Westerheim feierte mit dem 3:2 gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren bereits den zweiten Saisonsieg. Marc-Andre Heiß besorgte bereits in der 4. Minute nach einer Vorlage von Nico Prinz für das 1:0. Zwar gelang Manuel Fischer kuzr vor dem Seitenwechsel das 1:1 für Lautrach-Illerbeuren, doch wenig später brachte Tobias Kirchmaier Sontheim in der Nachspielzeit erneut in Führung. In der 67. Minute erhöhte Fabian Walter sogar auf 3:1. Für eine spannende Schlussphase sorgte schließlich Alexander Bischof, dem mit einem Kopfball Lautrachs Anschlusstreffer gelang. Mehr wollte dem TSV jedoch nicht mehr glücken.Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 100 Der Fehlstart des TSV Mindelheim ist perfekt, gegen die DJK SV Ost Memmingen gab es eine 2:3-Heimniederlage. Dabei lief es für den TSV zunächst gut, in der 29. Minute köpfte Manuel Weinmann zum 1:0 ein. Doch nur eine Minute später glich Naim Nimanaj für Memmingen aus, nachdem Marvin Zscherneck ihn mustergültig bedient hatte. In der zweiten Halbzeit brachte Arthur Ulinez die Gäste in der 62. Minute sogar in Führung. Doch die Mindelheimer erzielten durch Riccardo Schulz in der 83. Minute den Ausgleich. Die kalte Dusche sollte in der Nachspielzeit folgen, da sorgte Bryan Bertsch für das 2:3, als er eine präzise Flanke von Josip Kordic verwertete.Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 125 In einem spannenden Duell setzte sich der FC Heimertingen mit 2:0 gegen den TSV Kammlach durch. Timo Eisenmann gelang in der 23. Minute das 1:0, die Partie blieb jedoch lange offen. In der Nachspielzeit sah Kammlachs Patrick Funk die Gelb-Rote Karte, die Überzahl nutzte Daniel Honold prompt zum 2:0.Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100 Am Ende war es deutlich. Der TV Boos setzte im Heimspiel gegen den FSV Lamerdingen gleich mit 4:0 durch. Wobei der Booser Anhang bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf die Führung warten musste, die Benedikt Beißer erielte. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Alexander Gantenbein auf 2:0. Andreas Notz ließ in der 57. Minute den dritten Treffer folgen, bevor Timo Keller in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Daniel Rosenberger (Stadtbergen) - Zuschauer: 125 Der Aufsteiger TSV Altusried entführte beim SC Ronsberg mit dem 1:1 einen Punkt. Tim Albat brachte den SCR in der 8. Minute in Führung. Doch Fabio Difilippo glich in der packenden Partie nach 57 Minuten aus.Schiedsrichter: Daniel Rosenberger (Stadtbergen) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Mehmet Arar (Ulm) - Zuschauer: 250 Beim Neuling SV Lachen setzte sich der TV Bad Grönenbach mit 2:1 durch. Florian Stahl leitete den Erfolg in der 32. Minute mit dem 0:1 ein. Fünf Minuten nach der Halbzeit stellte Florian Henkel auf 0:2. Zwar gelang Maximilian Reichenberger in der 63. Minute der Anschlusstreffer für Lachen, nachdem Marco Mendler ihn mustergültig bedient hatte. Trotz intensiver Bemühungen blieb es jedoch beim 1:2.Schiedsrichter: Mehmet Arar (Ulm) - Zuschauer: 250