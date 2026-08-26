Otto Winkelvos, Nele Buck und das Spiel der Woche

– Foto: Thies Meyer

Das Spiel der Woche: Der mit zwei Siegen in die Saison gestartete FC Ostereistedt/Rhade empfängt am Sonntag in Ostereistedt Wörpetal II (Anstoß 15 Uhr). Und dazu weitere Tipps aus Oldendorf, Zeven, Hamersen oder auch Sittensen.

FC-Trainer Enrico Berneking schätzt den Gegner stark ein. "Wir haben uns schon letzte Saison sehr schwer getan - ein unangenehmer Gegner, und man weiß nicht, welche Spieler aus der 1. Herren abgestellt werden", so der FC-Coach, dessen Elf erfolgreich mit zwei Siegen in die neue Spielzeit gestartet ist.

Und die Gäste aus der Samtgemeinde Tarmstedt? Denen gelang zuletzt ein 1:0-Erfolg gegen Sandbostel. "Mit sechs Punkten und 5:0 Toren ist Ostereistedt sehr stark in die Saison gestartet und geht sicherlich als Favorit in die Partie. Mit ihrem Trainer Enrico treffe ich zudem auf einen alten Weggefährten, mit dem ich selbst schon im Trainerteam zusammengearbeitet habe – darauf freue ich mich sehr", so Wörpetals Trainer Carsten Schlösser, der fortfährt: "Wir haben zuletzt mit dem 1:0-Sieg einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und wollen auf dieser geschlossenen Mannschaftsleistung aufbauen. Wenn wir wieder als Einheit auftreten und unseren Fußball über 90 Minuten konsequent auf den Platz bringen, wollen wir es Ostereistedt so schwer wie möglich machen."

Der Typ der Woche

Otto Winkelvos - Comeback mit 71 in der 2. Selsinger Herren, fast Matchwinner und nominiert für die Ü70 WM in Brisbane im Oktober. Mit Verlaub: Geiler Typ!

Und was macht die Kreisliga?

Aufsteiger Oldendorf empfängt am Sonntag den kriselnden Bremervörder SC, der anstatt die Liga zu dominieren aus den ersten drei Saisonspielen nur einen Punkt holte. Im nahen Zeven hat der TuS Walsede zu Gast.

Nordheide vs. Selsingen

Während die Gastgeber am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage gegen Karlshöfen hinnehmen mussten und aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt holen konnten, gelang den Selsingern im Derby gegen Byhusen eine formidable Aufholjagd. Nach einem 0:2-Rückstand gewann der MTSV noch mit 3:2.

Und der Frauenfußball?

Nele Buck stand am vergangenen Wochenende besonders im Mittelpunkt. Die Spielertrainerin von Basdahl-Volkmarst traf beim 4:0-Erfolg der 2. Herren beim FC Ummel III mit der Hacke (!) zum Endstand.

In der Kreisliga findet am Sonntag das Derby zwischen dem VfL Sittensen und dem Heeslinger SC statt (Anstoß 13 Uhr).

Bezirksligist SG Wohnste/Holvede/Ippensen trifft am Samstag auf Thedinghausen/Bierden (Beginn 17 Uhr).

Freitagabend - die Zeit für den Altherren-Fußball

Hier eine kleine Auswahl

Derby in der Ü40 Kreisliga Nord: Ostereistedt/Rhade hat die SG Byhusen/Anderlingen/Deinstedt zu Gast (Anstoß 19.30 Uhr).

Dazu noch:

Ü40 Kreisliga Süd: SG Wörpetal - SG KAWU (Tarmstedt, 19.30 Uhr)

Ü32 Kreisliga Süd: SG Elsli - SG Vees/Scheeßel (Hesedorf, 19.30 Uhr)

Ein weiterer Tipp aus der 2. KK Süd

Hesedorf/Nartum II - TuS Mulmshorn (Sonntag, 13 Uhr)

Was wir diese Woche gelernt haben.

Nicht jeder strunzdoof-dämliche Spruch auf dem Platz lässt sich mit dem Satz: "Is' doch nur Trashtalk. Die anderen machen das doch auch (Nein, das machen sie nicht!)" verharmlosen und entschuldigen.

Dabei tragen auch Mitspieler, Trainer, Vereine und auch der Verband eine Verantwortung. Weghören, ignorieren, relativieren, die Schuld wegschieben, mit dem Finger auf andere weisen, mitmachen und mitlachen schadet auf Dauer nur.

Man muss den Mut haben, Haltung zu zeigen und dies haben Sittensens Kapitän Thian Evers und seine Mitspieler schon Ende letzter Saison getan.

Und unser Mann in Paraguay? Yannik Viols Team - Libertad Asuncion - siegt weiter im Pokal und in der Meisterschaft!