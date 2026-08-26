Otto Winkelvos, Nele Buck und das Spiel der Woche

Der Typ der Woche
Otto Winkelvos - Comeback mit 71 in der 2. Selsinger Herren, fast Matchwinner und nominiert für die Ü70 WM in Brisbane im Oktober. Mit Verlaub: Geiler Typ!
Und was macht die Kreisliga?
Aufsteiger Oldendorf empfängt am Sonntag den kriselnden Bremervörder SC, der anstatt die Liga zu dominieren aus den ersten drei Saisonspielen nur einen Punkt holte. Im nahen Zeven hat der TuS Walsede zu Gast.
Nordheide vs. Selsingen
Während die Gastgeber am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage gegen Karlshöfen hinnehmen mussten und aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt holen konnten, gelang den Selsingern im Derby gegen Byhusen eine formidable Aufholjagd. Nach einem 0:2-Rückstand gewann der MTSV noch mit 3:2.
Und der Frauenfußball?
Nele Buck stand am vergangenen Wochenende besonders im Mittelpunkt. Die Spielertrainerin von Basdahl-Volkmarst traf beim 4:0-Erfolg der 2. Herren beim FC Ummel III mit der Hacke (!) zum Endstand.
In der Kreisliga findet am Sonntag das Derby zwischen dem VfL Sittensen und dem Heeslinger SC statt (Anstoß 13 Uhr).
Bezirksligist SG Wohnste/Holvede/Ippensen trifft am Samstag auf Thedinghausen/Bierden (Beginn 17 Uhr).
Freitagabend - die Zeit für den Altherren-Fußball
Hier eine kleine Auswahl
Derby in der Ü40 Kreisliga Nord: Ostereistedt/Rhade hat die SG Byhusen/Anderlingen/Deinstedt zu Gast (Anstoß 19.30 Uhr).
Dazu noch:
Ü40 Kreisliga Süd: SG Wörpetal - SG KAWU (Tarmstedt, 19.30 Uhr)
Ü32 Kreisliga Süd: SG Elsli - SG Vees/Scheeßel (Hesedorf, 19.30 Uhr)
Ein weiterer Tipp aus der 2. KK Süd
Hesedorf/Nartum II - TuS Mulmshorn (Sonntag, 13 Uhr)
Was wir diese Woche gelernt haben.
Nicht jeder strunzdoof-dämliche Spruch auf dem Platz lässt sich mit dem Satz: "Is' doch nur Trashtalk. Die anderen machen das doch auch (Nein, das machen sie nicht!)" verharmlosen und entschuldigen.
Dabei tragen auch Mitspieler, Trainer, Vereine und auch der Verband eine Verantwortung. Weghören, ignorieren, relativieren, die Schuld wegschieben, mit dem Finger auf andere weisen, mitmachen und mitlachen schadet auf Dauer nur.
Man muss den Mut haben, Haltung zu zeigen und dies haben Sittensens Kapitän Thian Evers und seine Mitspieler schon Ende letzter Saison getan.
Und unser Mann in Paraguay? Yannik Viols Team - Libertad Asuncion - siegt weiter im Pokal und in der Meisterschaft!