Der FC Wegberg-Beeck um Torjäger Marc Brasnic (li.) will gegen den Siegburger SV drei Punkte zu Hause behalten. – Foto: Michael Schnieders

Otto vor Wegberg-Spiel: "Treffen auf einen großen Aufstiegsfavoriten" Siegburg nach Niederlage gegen Bergisch Gladbach vor nächster Topprüfung.

Vier Punkte hat der FC Wegberg-Beeck nach den ersten beiden Spielen auf dem Konto und geht mit Rückenwind in den dritten Spieltag. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Mike Schmalenberg den Siegburger SV, der nach dem Auftaktsieg gegen Frechen zuletzt eine 0:2-Heimniederlage gegen Bergisch Gladbach hinnehmen musste. Beeck gewann dagegen souverän mit 3:0 in Weiden.

Die Erwartungshaltung beim Heimteam und Trainer Mike Schmalenberg an seine Mannschaft ist hoch. "Wir wollen wieder an der Struktur im Spiel arbeiten. Im letzten Spiel gegen Weiden hatten wir eine gute Mischung offensiv wie defensiv. Das muss uns auch wieder gegen einen guten Gegner gelingen. Aber wir haben zu Hause die Aufgabe, drei Punkte zu holen. So gehen wir es an, so haben wir die Woche auch trainiert.“ Personell kann Beeck aus dem Vollen schöpfen: „Wir haben alle Spieler an Bord. Wir gehen mit großer Vorfreude in den dritten Spieltag.“ So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck Siegburger SV 04 Siegburg. SV 15:00 PUSH

Nach der Partie gegen Porz und zu Gast bei Teutonia Weiden wartet für Wegberg-Beeck mit dem Siegburger SV eine hohe Hürde. „Alexander macht schon seit seiner Ankunft in Siegburg eine gute Arbeit und man hat in seiner Laufbahn, auch in Glesch, immer seine Handschrift gesehen, wie er Fußball spielen lassen möchte", findet der 39-Jährige nur lobende Worte für den kommenden Gegner und fügt hinzu: "Aus dem letzten Spiel, das sie gegen Bergisch Gladbach verloren haben, haben wir unsere Erkenntnisse gezogen. Das wollen wir natürlich dann umsetzen.“ Otto: "Treffen auf einen großen Aufstiegsfavoriten"