Otto rückt an Thadens Seite: Germania Wiesmoor stellt Co-Trainer vor

Bei VfB Germania Wiesmoor laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren – und eine Personalie sorgt intern wie extern für Zuversicht. Routinier René Otto wird in der neuen Saison die Rolle des Co-Trainers der 1. Herren übernehmen.
Damit rückt ein vertrautes Gesicht enger an die sportliche Verantwortung. Otto kennt den künftigen Cheftrainer Eike Thaden bestens: Beide standen mehrere Jahre gemeinsam bei GW Firrel auf dem Platz. Eine gewachsene Verbindung, die nun an der Seitenlinie fortgeführt wird.
Die Verantwortlichen setzen auf Kontinuität und gewachsene Strukturen. Mit Thaden und Otto formiert sich ein Trainerduo, das nicht nur ehrgeizig, sondern auch fachlich hervorragend aufgestellt sein soll. Die gemeinsame Vergangenheit verspricht kurze Abstimmungswege und ein klares gemeinsames Fußballverständnis.
Dabei ist die Rollenverteilung keineswegs starr gedacht. Gut möglich, dass beide – je nach Situation – auch weiterhin selbst auf dem Platz stehen und die Mannschaft direkt führen. Die Erfahrung und Präsenz eines Routiniers wie Otto könnten gerade in engen Partien ein wertvoller Faktor sein.
Für Germania Wiesmoor ist die Personalie mehr als nur eine interne Lösung. Sie ist ein Signal der Stabilität und des Vertrauens in die eigene Identität. Otto bleibt dem Verein erhalten – nun mit erweiterter Rolle und zusätzlicher Verantwortung.