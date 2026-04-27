Otto rückt an Thadens Seite: Germania Wiesmoor stellt Co-Trainer vor Routinier übernimmt eine neue Rolle im Verein von p.s. · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Bei VfB Germania Wiesmoor laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren – und eine Personalie sorgt intern wie extern für Zuversicht. Routinier René Otto wird in der neuen Saison die Rolle des Co-Trainers der 1. Herren übernehmen.

Damit rückt ein vertrautes Gesicht enger an die sportliche Verantwortung. Otto kennt den künftigen Cheftrainer Eike Thaden bestens: Beide standen mehrere Jahre gemeinsam bei GW Firrel auf dem Platz. Eine gewachsene Verbindung, die nun an der Seitenlinie fortgeführt wird. Eingespieltes Duo mit Ambitionen Die Verantwortlichen setzen auf Kontinuität und gewachsene Strukturen. Mit Thaden und Otto formiert sich ein Trainerduo, das nicht nur ehrgeizig, sondern auch fachlich hervorragend aufgestellt sein soll. Die gemeinsame Vergangenheit verspricht kurze Abstimmungswege und ein klares gemeinsames Fußballverständnis.