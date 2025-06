Otto-Rehhagel-Cup 2025 startet am Samstag Der ETB SW Essen richtet den Otto-Rehhagel-Cup aus. Hochkarätige Teams treten dabei am Uhlenkrug auf.

Am Samstag und Sonntag ist es wieder so weit: In Zusammenarbeit mit der Sepp-Herberger-Stiftung und Otto Rehhagel richtet der ETB Schwarz-Weiß Essen zum vierten Mal den Otto-Rehhagel-Cup für U15-Teams im Stadion Uhlenkrug aus. Natürlich wird die Trainer-Legende Otto Rehhagel auch live vor Ort sein und sich ein paar Spiele ansehen.