 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Ottmarsheim gewinnt wildes 5:4, Lustnau siegt klar, ein Nichtantritt

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcia Ugwu

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – TSV Nellmersbach 4:3

Der SV Hoffeld entschied eine abwechslungsreiche Partie mit 4:3 für sich. Paula Löhle brachte die Gastgeberinnen in der 25. Minute in Führung. Janina Jänel drehte das Spiel mit Treffern in der 40. und 45. Minute zugunsten des TSV Nellmersbach. Julia Hörz glich in der 59. Minute zum 2:2 aus. Janina Jänel schnürte in der 73. Minute ihren Dreierpack und brachte die Gäste erneut in Front. Doch Julia Hörz stellte in der 77. Minute wieder den Ausgleich her. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Käthe Vöhl in der 89. Minute das 4:3 für den SV Hoffeld erzielte.

FV Bellenberg – SSG Ulm 99 1:0

Vor 130 Zuschauern feierte der FV Bellenberg einen knappen Heimsieg gegen die SSG Ulm 99. Das Tor des Tages erzielte Nadine Weixler in der 71. Minute. In der Schlussphase musste die SSG Ulm 99 nach der Roten Karte gegen Patricia Fuger in der 89. Minute die Partie in Unterzahl beenden.

TSV Ottmarsheim – TSV Münchingen II 5:4

Der TSV Ottmarsheim setzte sich in einem torreichen Spiel mit 5:4 gegen den TSV Münchingen II durch. Leona Ganz brachte die Gastgeberinnen in der 26. Minute in Führung. Chiara-Celine Bach glich in der 49. Minute aus. Yasmin Giehl stellte in der 58. Minute auf 2:1, ehe Laura Pfeiffer nur eine Minute später das 3:1 erzielte. Chiara-Celine Bach verkürzte in der 69. Minute auf 2:3. Laura Pfeiffer erhöhte in der 79. Minute auf 4:2 und traf zwei Minuten später erneut zum 5:2. Chiara-Celine Bach machte mit ihrem dritten Treffer in der 82. Minute das 3:5. In der Nachspielzeit verkürzte Leonie Schmid in der 90.+2 Minute noch auf 4:5.

TSV Crailsheim – FV 09 Nürtingen 2:6

Der FV 09 Nürtingen gewann deutlich mit 6:2 beim TSV Crailsheim. Teresa Fröschle brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, Cecilia Mauthe erhöhte in der 7. Minute auf 2:0. Anna Grezinger traf in der 34. Minute zum 3:0. Nach der Pause verkürzten Alisa Kleinert in der 58. Minute und Julia Wolf in der 66. Minute auf 2:3. In der Schlussphase sorgte Cecilia Mauthe mit Treffern in der 88. und 90. Minute für die Vorentscheidung und komplettierte ihren Dreierpack. Tamara Roca Lisa Parroto stellte in der 90.+3 Minute den 6:2-Endstand her.

TSV Wendlingen – TGV Dürrenzimmern 1:1

Der TSV Wendlingen und der TGV Dürrenzimmern trennten sich 1:1. Ina Steinmetz brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung. Leonie Hammley erzielte in der 62. Minute den Ausgleich für den TSV Wendlingen.

FC Ellwangen – SpVgg Satteldorf 3:2

Der FC Ellwangen sicherte sich mit einem späten Treffer einen 3:2-Erfolg gegen die SpVgg Satteldorf. Milena Aufheimer brachte die Gastgeberinnen in der 19. Minute in Führung. Jasmin Fürst glich in der 23. Minute aus und drehte die Partie mit ihrem zweiten Treffer in der 39. Minute. Noch vor der Pause stellte Milena Aufheimer in der 42. Minute auf 2:2. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Anna Carola in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit (90.+1) den Siegtreffer für den FC Ellwangen.

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Staffel 2

FC Engstingen – TSV Lustnau 0:5

Der TSV Lustnau feierte einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg beim FC Engstingen. Anouk Edimo brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Pauline Berlet erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Nach der Pause sorgte Tanaya Betz mit Treffern in der 59. und 80. Minute für klare Verhältnisse. Lea Henes setzte mit ihrem Tor in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.

TSV Albeck – SV Granheim 3:0/Wertung

Die Partie wurde mit 3:0 für den TSV Albeck gewertet, da der SV Granheim nicht antrat.

SV Oberreichenbach – TSV Sondelfingen 0:2

Der TSV Sondelfingen setzte sich mit 2:0 beim SV Oberreichenbach durch. Mala Kuhn erzielte in der 22. Minute die Führung für die Gäste. Elisa Zekolli sorgte in der 82. Minute mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.

TSV Tettnang II – Spvgg Berneck-Zwerenberg 3:1

Der TSV Tettnang II drehte die Partie nach einem Rückstand und gewann mit 3:1. Jana Rutz brachte die Gäste in der 49. Minute in Führung. Chantal Ebinger gelang in der 57. Minute der Ausgleich. In der Schlussphase traf Gina Rizzolo in der 87. Minute zum 2:1, ehe Cara Werz in der 89. Minute den Endstand herstellte.

SV Deuchelried – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 3:1

Der SV Deuchelried landete einen 3:1-Heimsieg.

SV Unterjesingen – FC Blau-Weiß Bellamont 1:2

Der FC Blau-Weiß Bellamont sicherte sich einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Unterjesingen. Tabea Gropper brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Kerstin Schneider in der 30. Minute auf 2:0. Caroline Speiser verkürzte in der 38. Minute für den SV Unterjesingen, doch dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

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