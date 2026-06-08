Ottmarsheim gewinnt wildes 5:4, Lustnau siegt klar, ein Nichtantritt

SV Hoffeld – TSV Nellmersbach 4:3

Der SV Hoffeld entschied eine abwechslungsreiche Partie mit 4:3 für sich. Paula Löhle brachte die Gastgeberinnen in der 25. Minute in Führung. Janina Jänel drehte das Spiel mit Treffern in der 40. und 45. Minute zugunsten des TSV Nellmersbach. Julia Hörz glich in der 59. Minute zum 2:2 aus. Janina Jänel schnürte in der 73. Minute ihren Dreierpack und brachte die Gäste erneut in Front. Doch Julia Hörz stellte in der 77. Minute wieder den Ausgleich her. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Käthe Vöhl in der 89. Minute das 4:3 für den SV Hoffeld erzielte.

FV Bellenberg – SSG Ulm 99 1:0

Vor 130 Zuschauern feierte der FV Bellenberg einen knappen Heimsieg gegen die SSG Ulm 99. Das Tor des Tages erzielte Nadine Weixler in der 71. Minute. In der Schlussphase musste die SSG Ulm 99 nach der Roten Karte gegen Patricia Fuger in der 89. Minute die Partie in Unterzahl beenden.

TSV Ottmarsheim – TSV Münchingen II 5:4

Der TSV Ottmarsheim setzte sich in einem torreichen Spiel mit 5:4 gegen den TSV Münchingen II durch. Leona Ganz brachte die Gastgeberinnen in der 26. Minute in Führung. Chiara-Celine Bach glich in der 49. Minute aus. Yasmin Giehl stellte in der 58. Minute auf 2:1, ehe Laura Pfeiffer nur eine Minute später das 3:1 erzielte. Chiara-Celine Bach verkürzte in der 69. Minute auf 2:3. Laura Pfeiffer erhöhte in der 79. Minute auf 4:2 und traf zwei Minuten später erneut zum 5:2. Chiara-Celine Bach machte mit ihrem dritten Treffer in der 82. Minute das 3:5. In der Nachspielzeit verkürzte Leonie Schmid in der 90.+2 Minute noch auf 4:5.

TSV Crailsheim – FV 09 Nürtingen 2:6

Der FV 09 Nürtingen gewann deutlich mit 6:2 beim TSV Crailsheim. Teresa Fröschle brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, Cecilia Mauthe erhöhte in der 7. Minute auf 2:0. Anna Grezinger traf in der 34. Minute zum 3:0. Nach der Pause verkürzten Alisa Kleinert in der 58. Minute und Julia Wolf in der 66. Minute auf 2:3. In der Schlussphase sorgte Cecilia Mauthe mit Treffern in der 88. und 90. Minute für die Vorentscheidung und komplettierte ihren Dreierpack. Tamara Roca Lisa Parroto stellte in der 90.+3 Minute den 6:2-Endstand her.

TSV Wendlingen – TGV Dürrenzimmern 1:1

Der TSV Wendlingen und der TGV Dürrenzimmern trennten sich 1:1. Ina Steinmetz brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung. Leonie Hammley erzielte in der 62. Minute den Ausgleich für den TSV Wendlingen.

FC Ellwangen – SpVgg Satteldorf 3:2

Der FC Ellwangen sicherte sich mit einem späten Treffer einen 3:2-Erfolg gegen die SpVgg Satteldorf. Milena Aufheimer brachte die Gastgeberinnen in der 19. Minute in Führung. Jasmin Fürst glich in der 23. Minute aus und drehte die Partie mit ihrem zweiten Treffer in der 39. Minute. Noch vor der Pause stellte Milena Aufheimer in der 42. Minute auf 2:2. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Anna Carola in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit (90.+1) den Siegtreffer für den FC Ellwangen.