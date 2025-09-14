Christian Pöllmann (rechts) und der SV Ottmarshausen setzten sich gegen den SV Türkgücü Königsbrunn (links Ertugrul Karaduman) mit 2:1 durch. – Foto: Andreas Lode

Ottmarshausen stoppt den freien Fall Nach drei Niederlagen in Folge gelingt Ottmarshausen wieder ein Sieg +++ Gebrauchter Tag für den TSV Welden +++ Sascha Mölders lässt es gegen Pfersee krachen +++ Kissing verspielt gegen Tur Abdin zunächst ein 2:0 +++ Merching setzt gegen Hammerschmiede seinen Siegeszug fort Verlinkte Inhalte KL Augsburg Türk Königs. SV Mering II Kissinger SC Schwabegg + 12 weitere

Nach drei Niederlagen in Folge hat der SV Ottmarshausen mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Türkgücü Königsbrunn den freien Fall gestoppt. Der TSV Neusäß bleibt nach dem 0:0 beim TSV Bobingen II weiter ungeschlagen. Während der TSV Welden beim 1:2 in Lechhausen einen gebrauchten Tag erlebte, kam der TSV Diedorf gegen den SV Schwabegg wenigstens zu einem 2:2-Unentschieden. Spitzenreiter Merching gewann auch sein achtes Saisonspiel und ließ den Gästen aus der Hammerschmiede beim 7:1 keine Chance. Der Kissinger SC, der zuhause den FC Tur Abdin Augsburg mit 3:2 bezwang, mischt ebenfalls oben mit. Und beim 5:1 der Meringer „Zweiten“ gegen Pfersee bewies ein Oldie, dass man auch mit 40 noch groß aufspielen kann.

Mit einem Doppelschlag drehte der SVO das Spiel und wendete die vierte Pleite in Folge ab. Ottmarshausen war zwar zunächst gut gestartet. Nachdem aber sowohl Lucas Hackl (20.), als auch der später verletzt ausgeschiedene Marco Spengler (23.) beste Gelegenheiten liegen ließen, kamen die Gäste durch Diego Dragone aus dem Nichts zum 0:1 (28.). Nach Wiederanpfiff zeigte der SVO mehr Biss und der eingewechselte Danijel Milicevic setzte das erste Ausrufezeichen (65.). In der 74. Minute ließ Michael Stemmer mit seinem Ausgleichstreffer die heimischen Fans aufatmen. Nur drei Minuten später stellte Marius Hackl auf 2:1. Er hatte auch noch das 3:1 auf dem Fuß, traf jedoch nur den Torhüter der Gäste (80.). Nur noch einmal musste die Anhänger des SVO den Atem anhalten, als Egor Keller frei zum Schuss kam und die Kugel an den Pfosten setzte (84.). „Da haben wir Glück gehabt“, so Trainer Oliver Haberkorn: „Es war ganz, ganz wichtig, wieder einen Dreier zu holen. Das war ein Befreiungsschlag.“ (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Dennis Schwenk (Weichering) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Diego Dragone (28.), 1:1 Michael Stemmer (74.), 2:1 Marius Hackl (77.)

Welden erwischte in Lechhausen einen gebrauchten Tag. Gegen den Aufsteiger wirkte der TSV über weite Strecken zu schläfrig und musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Schon in der 31. Minute nutzte Lechhausen einen kapitalen Ballverlust im Zentrum eiskalt aus: Pritzkau vollstreckte zur 1:0-Führung. Nach der Pause kam Welden wacher aus der Kabine. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff zimmerte Stefan Maier einen Eckball unhaltbar zum 1:1 ins lange Eck. Die Partie nahm nun Fahrt auf: Erst scheiterte Ororian am Aluminium (59.), im Gegenzug ließ Felix Schluchter die Riesenchance zur Wende liegen. Stattdessen schlug Lechhausen erneut zu: Nach einer Standardsituation drückte Ororian den Ball in der 79. Minute über die Linie und besiegelte die Niederlage für Welden. Die Aufholjagd nach der Pause blieb damit unbelohnt. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Toni Haubenreißer (Aresing) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Jannik Pritzkau (31.), 1:1 Stefan Maier (49.), 2:1 Mihai Christian Oroian (79.)

Vier Tore binnen 15 Minuten: Sascha Mölders schoss den SV Mering II quasi im Alleingang zum Sieg gegen den TSV Pfersee. Adam Matuszak gratuliert. – Foto: Rudi Fischer

Was Sascha Mölders im Heimspiel gegen den TSV Pfersee bot, das verdient eine Eins mit einem ganz dicken Stern. Der 40-jährige Ex-Profi brauchte genau eine Viertelstunde, bis er mit nicht weniger als vier Treffern, darunter einem Hattrick, die Meringer „Zweite“ auf die Siegerstraße geschossen hatte. Dann verkürzte Maximilian Ebert, ehe Lukas Meitermeier zum 5:1 traf. „Zum Unterschied gegenüber den letzten Wochen haben wir heute unsere Chancen ausgenutzt“, schilderte Merings Spielertrainer Johannes Pfeiffer das Geschehen. „Wir haben einen guten Fußball gespielt und den Sascha gut freigespielt. Das Ergebnis ist eindeutiger als das Spiel war.“ Wichtiger als der klare Erfolg war wohl ohnehin die Spielweise der Meringer, bei denen der Coach einen Fortschritt zu erkennen vermochte: „Darauf können wir aufbauen“, lobte der Übungsleiter. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Raphael Egg - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Sascha Mölders (26.), 2:0 Sascha Mölders (29.), 3:0 Sascha Mölders (33.), 4:0 Sascha Mölders (41.), 4:1 Maximilian Ebert (43.), 5:1 Lukas Leitermeier (80.)

Zur Pause sprach bereits einiges für einen Sieg der Hausherren. Doch dann egalisierte Teeo Pejaciz mit zwei Treffern (der erste per Elfmeter) den 0:2-Rückstand, für den Jascha Gölitzer und Leon Seiler gesorgt hatten. Karsten Binder markierte den Siegtreffer für den Kissinger SC, der sich damit in der Spitzengruppe behauptet. Franko Berglmeir, der KSC-Spielertrainer, nannte die beiden Gegentreffer Geschenke: „Danach hätte die Partie in beiden Richtungen kippen können. Ich muss meiner Truppe ein Lob aussprechen.“ Weil sie am Ende Moral bewies. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Elias Kleß (Pöttmes) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Jascha Goelitzer (31.), 2:0 Leon Seiler (41.), 2:1 Teeo Pejazic (44. Foulelfmeter), 2:2 Teeo Pejazic (65.), 3:2 Karsten Binder (78.)

In einem spannenden Duell trennten sich der TSV Diedorf und der SV Schwabegg mit 2:2. Samuel Dischler brachte die Gäste in der 11. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Jonathan Streit glich in der 27. Minute aus, bevor Dischler in der 55. Minute erneut traf. Benedikt Steinbacher sicherte Diedorf in der 67. Minute den Punkt. In der Schlussphase erhielt Yannik Mayr eine Zeitstrafe.

Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Samuel Dischler (11.), 1:1 Jonathan Streit (27.), 1:2 Samuel Dischler (55.), 2:2 Benedikt Steinbacher (67.)

Julian Schmidt eröffnete mit einem Elfmeter den Torreigen, Jona Köhler ließ das 2:0 folgen. Schlag auf Schlag ging es nach der Pause weiter. Marcel Salgado traf zweimal, Peter Müller, Fabian Schwaiger und Abdulcebbar Demir trafen ebenfalls, ehe Sebastian Kraus der Ehrentreffer gelang. Danach sah sein Teamkamerad Michael Strobl die Rote Karte. Nach so einem Schützenfest hat man als Trainer kaum was auszusetzen. Das Gegentor bezeichnete Günter Bayer als „überflüssig wie einen Kropf“. Auch den Platzverweis für die Gäste hätte er nicht unbedingt gefordert: „War eine Notbremse, zehn Minuten hätten es auch getan.“ Der Coach hätte ebenso gut mit zwei, drei Toren weniger leben können: „Sieben Tore nimmt man mit, tut dem Selbstvertrauen gut.“ Dann betont Bayer, dass er nicht daran denkt, die Erfolgsserie falsch zu bewerten: „Wir wollen schön auf dem Teppich bleiben.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Julian Schmid (2. Foulelfmeter), 2:0 Jona Köhler (29.), 3:0 Marcel Salgado (Stanikowski) (50.), 4:0 Peter Müller (56.), 5:0 Fabian Schwaiger (77.), 6:0 Marcel Salgado (Stanikowski) (80.), 7:0 Abdulcebbar Demir (85.), 7:1 Sebastian Kraus (86.)

Rot: Michael Strobl (90./SV Hammerschmiede)

Bei strömendem Regen und 13 Grad Celsius traf der TSV Göggingen auf den ASV Hiltenfingen. Der Gast ging früh in Führung: Xhemajl Gashi nutzte eine Unachtsamkeit in der Gögginger Abwehr und erzielte in der 13. Minute das 0:1. Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und glichen in der 33. Minute durch Philipp Huckenbeck aus, der nach einem chaotischen Abpraller den Ball überlegt ins Netz schob. Kurz vor der Halbzeit brachte Schmid Göggingen mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit folgten Tore von Schmid (65.) und zwei Treffer von Yannik Newels (76., 84.), während Hiltenfingen mit zwei Gelb-Roten Karten (88., 90.) bestraft wurde.

Gelb-Rot: Bujar Bytyqi (88./ASV Hiltenfingen)

Gelb-Rot: Besijan Ajdari (90./ASV Hiltenfingen)

Besondere Vorkommnisse: Maximilian Pfeifer (TSV Göggingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Süßmeir (60.).