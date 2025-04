Ottfingen macht Druck auf Menden – Erlinghausen ruft Abstiegskampf aus

Denn der SV Ottfingen darf wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Im eng umkämpften Derby beim SV 04 Attendorn setzte sich der SVO dank des Treffers von Janis Kipping in der 84. Minute mit 1:0 durch und verkürzten so den Abstand auf den BSV Menden auf vier Zähler. Der BSV feierte im Derby bei Borussia Dröschede zwar einen späten Punktgewinn, ist aber weiterhin seit acht Spielen sieglos.

Große Schritte Richtung Klassenerhalt macht derweil die SpVg Olpe, die gegen RW Erlinghausen eine 5:0-Gala feierte und damit den dritten Sieg in Folge unter Interimstrainer Seyhan Adigüzel einfuhr. Auf der anderen Seite setzte es für RWE nach der 0:7-Packung gegen Dröschede gleich die nächste hohe Niederlage. Spielertrainer Michael Mantasl warnte nach Abpfiff bei "match-day.de": "Leider haben wir alles vermissen lassen, was im Fußball gefragt ist. Wir sind nun endgültig im Abstiegskampf angekommen und müssen diese Situation schnellstmöglich annehmen."

Ein größeres Debakel erlebte allerdings der FC Lennestadt, der beim neuen Tabellenzweiten SuS Bad Westernkotten bereits nach wenigen Sekunden in Rückstand geriet und letztlich mit 1:7 unter die Räder kam. Lennestadts spielender Co-Trainer Florian Friedrichs, der an diesem Nachmittag gelb-gesperrt war und den verhinderten Ralf Behle an der Seitenlinie vertrat, polterte in der "Westfalenpost": "Das war kollektives Versagen. Wenn ich jetzt alles erzählen würde, was schief gelaufen ist, dann hättest Du ganz schnell Deinen Schreibblock voll."