Ottersberg steht kurz vor dem Klassenerhalt

Den besseren Start erwischten die Gäste. Ein wunderbarer Spielzug brachte die Führung nach einer knappen Viertelstunde. Leandro Almeida Vieira vollendete zum 0:1. Doch die TSV-Antwort ließ nicht allzu lange auf sich warten. Der selbst auflaufende Neumann wurde von Jeremy da Rocha Nunes im Strafraum zu Fall gebracht. Can Sengül, der im vergangenen Sommer erst in Bornreihe zusagte, verwandelte zum Ausgleich (25.). Kurz vor der Pause ließ Hyoungbin Park das 2:1 für die sehr energiegeladenen Ottersberger folgen. Im zweiten Abschnitt knüpfen sie an ihre starke Vorstellung an. Ein Eigentor von Fabian Linne sorgte schließlich für die Entscheidung. Nach dem 3:1 fand Bornreihe nämlich keine Lösungen mehr.