Ottersberg mit durchwachsener Generalprobe

De TSV Ottersberg steht vor einer anstrengenden Rückserie, in der der Landesliga-Verbleib gesichert werden soll. Der letzte Test beim FC Verden 04 II verlief nicht sonderlich vielversprechend.
Den Wümme-Kickern gelang es nämlich nicht, den Bezirksligisten zu bezwingen. Dabei ging er auf dem Kunstrasenplatz am Hubertushain gleich zweimal in Führung. Das 0:1 von Can Sengül aus der 34. Minute konterte Nick Zander allerdings umgehend. Im zweiten Abschnitt sorgte Sengül für die neuerliche Gästeführung. Doch fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit glich Rene Komano aus - 2:2.
Der FC Verden 04 II erzielte damit im wohl einzigen Test ein ansprechendes Resultat. Am Sonntag soll bereits das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Unterstedt steigen. Parallel startet der zurzeit auf einem Abstiegsplatz liegende TSV Ottersberg auf eigener Anlage gegen den TuS Harsefeld in die Landesliga-Restrunde