Ottersberg mit durchwachsener Generalprobe Sengül-Doppelpack langt nicht zum Sieg von FuPa Lüneburg · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

De TSV Ottersberg steht vor einer anstrengenden Rückserie, in der der Landesliga-Verbleib gesichert werden soll. Der letzte Test beim FC Verden 04 II verlief nicht sonderlich vielversprechend.

Den Wümme-Kickern gelang es nämlich nicht, den Bezirksligisten zu bezwingen. Dabei ging er auf dem Kunstrasenplatz am Hubertushain gleich zweimal in Führung. Das 0:1 von Can Sengül aus der 34. Minute konterte Nick Zander allerdings umgehend. Im zweiten Abschnitt sorgte Sengül für die neuerliche Gästeführung. Doch fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit glich Rene Komano aus - 2:2.