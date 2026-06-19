Ottersberg holt Duo vom direkten Konkurrenten zurück

– Foto: Birte Meyer

Der TSV Ottersberg stieg als Tabellenletzter aus der Landesliga ab und bastelt am Kader für den Wiederaufstieg. Dafür greift er auf altbekannte Gesichter zurück, die zuletzt bei einem Kreisrivalen aktiv waren.

Patrick Küsel und Dustin Hirsch kehren vom TB Uphusen zu den Wümme-Kickern zurück. Erstgenannter verbrachte dort die vergangenen zwei Jahre und zählte zu den Stammkräften. Den Großteil seiner Laufbahn lief der Defensivakteur jedoch für den TSV Ottersberg auf. „Darauf habe ich richtig Lust. Die Kontakte waren ja immer sehr gut", so der Defensivakteur im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Neben ihm zieht es auch Hirsch, der nur eine Saison in Uphusen blieb, zurück an die alte Wirkungsstätte. Dass er in der Bezirksliga Lüneburg III zu den auffälligeren Akteuren gehört, unterstreichen die 22 Scorerpunkte aus der abgelaufenen Spielzeit. Daher betonte der zugleich als Kapitän fungierende sportliche Leiter Artur Janot: „Über ihre spielerischen Fähigkeiten brauchen wir nicht groß zu reden, mit denen werden sie tragende Rollen einnehmen."