Ottersberg greift fünfmal in Oyten zu!

– Foto: Steffi Rathje

In der Vorwoche gab der TSV Ottersberg den Verbleib von Cheftrainer Alexander Neumann sowie einem Großteil des aktuellen Kaders bekannt. Nun präsentierte er die ersten Neuzugänge und bediente sich dabei bei einem möglicherweise baldigen direkten Konkurrenten.

Voraussichtlich werden sich die Wümme-Kicker angesichts von vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer nämlich aus der Landesliga verabschieden müssen. In der Bezirksliga Lüneburg III würden sie sich unter anderem mit dem TV Oyten duellieren. Dieser spielte lange um die Meisterschaft mit, muss aber einem Kreiszeitung-Bericht zufolge dennoch gleich fünf Akteure nach Ottersberg ziehen lassen. Darunter sind Stammkräfte wie Tom-Luca Hügen oder Patrick Ripke.

Darüber hinaus stoßen der einst schon beim TSV in der Landesliga aktive Görkem Colak, Niko Oetting sowie Martin Janot, Bruder des Kapitäns und sportlichen Leiters Artur Janot, zum Kader. Damit gelang es Ottersberg trotz einer unbefriedigenden Landesliga-Spielzeit bereits frühzeitig eine Basis für die kommende Spielzeit zu schaffen. Trainer Alexander Neumann, der auch weiterhin auf dem Spielfeld Akzente setzen will, wird ein in der Spitze wie Breite gut besetzter Kader zur Verfügung stehen.