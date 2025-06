Ottersberg greift doppelt bei Bremen-Ligist zu

Schon zuvor warfen die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter sowie Kapitän Artur Janot ein Auge auf den Bremer Fußball und sicherten sich unter anderem die Dienste von Elvis-Andrei Popa (BTS Neustadt). Nun legte der TSV nach. Nicolai Gräpler und Tom Trebin wechseln vom FC Oberneuland zum letztjährigen Elftplatzierten. Gräpler kennt die Landesliga bereits aus drei Jahren beim TSV Etelsen. „ Ich denke, dass er uns mit seiner Erfahrung aus höheren Ligen in jedem Fall weiterhelfen wird. Vorgesehen ist Nicolai in erster Linie als linker Verteidiger. Er kann aber auch die Position im linken Mittelfeld einnehmen", erklärte Janot der Kreiszeitung.

Mit ihm wechselt der schon über 150 Bremen-Liga-Partien absolvierende Trebin an die Wümme. „Leon bringt körperlich alles mit. Darüber hinaus ist er sehr kommunikativ auf dem Platz. Nicht von ungefähr war er Kapitän beim FC“, so der sportliche Leiter zur Verpflichtung des Innenverteidigers. Damit zog er bereits zehn Neuzugänge an Land. Die Kaderplanungen seien nahezu abgeschlossen. Denn der TSV Ottersberg scheint gerüstet für sein zweites Jahr in der Landesliga Lüneburg.