 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Ottersberg gibt frühe Führung aus der Hand

Landesliga-Absteiger verliert auch zweites Saisonspiel

von FuPa Lüneburg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Bezirksliga 3
Ottersberg
Worpswede

Im einzigen Freitagsspiel der Bezirksliga Lüneburg III musste der TSV Ottersberg den nächsten Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Worpswede verlor er nach gutem Beginn den Faden.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
FC Worpswede
FC WorpswedeWorpswede
1
2
Abpfiff

Erst acht Minuten waren vorüber, als Jannes Christian Siemer das 1:0 erzielte. Anschließend verpasste es, der schon in der Auftaktpartie beim FC Verden 04 II (0:2) unterlegende TSV nachzulegen. Stattdessen egalisierte Lennard Richter (20.). In der Folge kamen die Gäste zunehmend stärker auf. In der 67. Minute gelang Ferhad Noori das 1:2. Der FCW verteidigte den Vorsprung anschließend leidenschaftlich und durfte sich infolge des Schlusspfiffs durch Schiedsrichter Tom Siol über den ersten Saisonsieg freuen.

Ottersberg - nach dem Landesliga-Abstieg mit großen Ambitionen gestartet - wiederum steht weiter punktlos da. In elf Tagen geht es bei Aufsteiger Lilienthal-Falkenberg weiter. Worpswede empfängt zuvor mit dem TB Uphusen einen weiteren Aufstiegsaspiranten.

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