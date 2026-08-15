Ottersberg gibt frühe Führung aus der Hand Landesliga-Absteiger verliert auch zweites Saisonspiel von FuPa Lüneburg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Im einzigen Freitagsspiel der Bezirksliga Lüneburg III musste der TSV Ottersberg den nächsten Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Worpswede verlor er nach gutem Beginn den Faden.

Erst acht Minuten waren vorüber, als Jannes Christian Siemer das 1:0 erzielte. Anschließend verpasste es, der schon in der Auftaktpartie beim FC Verden 04 II (0:2) unterlegende TSV nachzulegen. Stattdessen egalisierte Lennard Richter (20.). In der Folge kamen die Gäste zunehmend stärker auf. In der 67. Minute gelang Ferhad Noori das 1:2. Der FCW verteidigte den Vorsprung anschließend leidenschaftlich und durfte sich infolge des Schlusspfiffs durch Schiedsrichter Tom Siol über den ersten Saisonsieg freuen.