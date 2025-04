Ottersberg geht mit Neumann als Cheftrainer in den Schlussspurt

Die Wümme-Kicker verloren vier ihrer fünf Landesliga-Partien im Jahr 2025, kassierten dabei teils deftige Niederlagen wie beim 0:5 gegen Lindwedel-Hope oder 0:4 gegen Hagen/Uthlede. Im Anschluss an die letztgenannte Pleite zog Mike Gabel, verantwortlich für die Rückkehr in die Sechstklassigkeit, einen Schlussstrich und räumte seinen Posten.

Die handelnden Personen übertrugen nach wenigen Tagen Bedenkzeit Neumann die Verantwortung. Der 35-Jährige wechselte erst im Sommer von der SV Drochtersen/Assel nach Ottersberg. Dort besaß er großen Anteil an der mittlerweile ein Jahrzehnt andauernden Regionalliga-Zugehörigkeit, indem er in 282 Pflichtspielen 117 Tore erzielte. Nun wechselt Neumann (vorerst) an die Seitenlinie. „Ich habe richtig Bock drauf, würde natürlich aber lieber selber mitspielen", betonte er gegenüber der Kreiszeitung vor dem Debüt am Freitagabend gegen die auf Rang zwei liegende SV Ahlerstedt/Ottendorf.