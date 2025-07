Ottersberg geht in zweiter Hälfte unter

In einer munteren Begegnung gerieten die über ein Dutzend Neuzugänge integrierenden Wümme-Kicker nach einer unglücklichen Aktion von Keeper Leon Seeger in Rückstand, glichen aber noch vor der Pause durch Alexander Neumann aus. Durch die für ein Testspiel üblichen vielen Wechsel kam es allerdings zum Burch beim TSV. Die spielstarken Gäste nutzten die vorhandenen Freiräume eiskalt. Zwischen der 52. und 67. Minute stellten Paul Lentz (3) sowie Finn Stahmann auf 1:5, gleichbedeutend mit dem Endstand.

Der TSV Ottersberg blieb nach dem Remis gegen die Verdener Reserve (2:2) auch im zweiten Testspiel sieglos. Schon am Sonntag steht das erste Pflichtspiel an. Im Bezirkspokal steigt das Derby gegen den Ligakonkurrenten Etelsen, der noch bis tief in den Mai hinein von Björn Mickelat - dem neuem Coach der Wümme-Kicker - betreut wurde.

