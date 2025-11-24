Otterndorf feiert knappen Sieg in Loxstedt

Das Gastspiel der Otterndorfer im Loxstedter Sportpark war am Sonntag das einzige Punktspiel im Landkreis Cuxhaven, welches ausgetragen wurde. Alle anderen Spiele wurden frühzeitig abgesagt oder der Schiedsrichter entschied sich, die Partie nicht anzupfeifen.

Im Sportpark Loxstedt trafen am Sonntag die Teams des TV Loxstedt und des TSV Otterndorf aufeinander. Die Gäste entschieden das Spiel knapp für sich. In der 28. Minute war es Lenny Thierry Trentsch, der den entscheidenden Treffer für Otterndorf erzielte und das Spiel mit 1:0 entschied. Nach einem Querschläger der Hausherren im Mittelfeld fand der Ball den Weg in den Loxstedter Strafraum, wo Trentsch völlig frei den Ball aus zwölf Metern ins Netz drosch.

Otterndorf kletterte in der Tabelle durch den Sieg auf den zweiten Platz, hat allerdings auch mehr Spiele absolviert als die Verfolger. Die Loxstedter zieren mit zwei Punkten weiter das Tabellenende.