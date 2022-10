Otterfinger Risikobereitschaft wird belohnt Remis gegen Lenggrieser SC

Da wäre mehr möglich gewesen: Der TSV Otterfing trotzt dem Lenggrieser SC ein 1:1 ab, hätte aber auch gewinnen können.

Otterfing – Wer den TSV Otterfing nach der verpassten Möglichkeit, sofort wieder in die Bezirksliga aufzusteigen, in Selbstmitleid zerfließen sah, wurde in der Begegnung gegen den Lenggrieser SC eines Besseren belehrt. Die Gäste aus dem Brauneck-Ort mussten nach der frühen Führung sogar froh sein, durch ein 1:1 einen Punkt zu holen.

„Wir hatten mit Blick auf die Vorwoche wenig personelle Veränderungen. Leider war das heuer sehr selten“, erklärt Benedict Gulielmo mit Blick auf die Start-Elf. Seine linke Offensivwaffe setzte der Spielertrainer dennoch anfangs auf die Bank. Florian Bacher streift zwar die Corona-Nachwirkungen ab, ist aber noch nicht bei 100 Prozent.

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Michael Schnaderbeck nahm eine vom Seitenaus geschlagene Flanke per Kopf an und verlängerte das Leder als Bogenlampe zum 1:0 ins Netz (6.).

„Da war viel Glück dabei. Überhaupt kein Vorwurf an unseren Torwart“, verdeutlicht Gulielmo, dass sein A-Juniorenkeeper David Waizmann machtlos gewesen war.

Der Rückstand stachelte die Otterfinger an, das Angriffsrisiko zu erhöhen. Durch beiderseits hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft spielte sich das Geschehen bis zur Pause hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Magnus Eder. Der Gäste-Schlussmann lag bereits geschlagen am Boden, aber ein Verteidiger blockte auf der Linie (26.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gulielmo den Druck durch die Einwechslung beider unverbrauchter Außenstürmer. Er selbst ging grippegeschwächt vom Platz. Die Bereitschaft der Otterfinger, über hohe Laufbereitschaft Druck aufzubauen, wirkte. Aber Fortuna ließ sich betteln. Kilian Eder knallte ans Kreuzeck (66.), und der eingewechselte Bacher scheiterte an der Latte (77.). Als dann noch ein Lenggrieser mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz ging (82.), versuchten die Gäste nur noch, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Aber das misslang. Bacher traf flach ins lange Eck zum überfälligen 1:1 (88.). Die Gäste mussten sogar froh sein, denn Maximilian Dengler veränderte eine Flankenvorlage um Zentimeter (90.). Zu wenig für ein Tor, aber genug, dass Thomas Meier um Schuhbreite den Ball verpasste.

TSV Otterfing – Lenggrieser SC 1:1 (0:1)

TSV Otterfing: Waizmann – Riblinger, K. Eder, J. Eder (81. Blaschke), M. Eder – Müller (58. Meier), Gulielmo (60. Schliersmair), S. Eder, Ott – Blaschke (60. Bacher), Dengler. Tore: 0:1 Schnaderbeck (6.), 1:1 Bacher (88.). Gelbe Karten: M. Eder, S. Eder-Mürnseer, Schnaderbeck. Gelb-rote Karte: Kreher (LSC/82./wiederholtes Foul). Schiedsrichter: C. Brückner (FC GAP). Zuschauer: 80.