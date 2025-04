Otterfinger Frauen geben rote Laterne ab

Für das Wiederholungsspiel wurde der verhinderte Coach Marius Blasco von seinem Vorgänger Roland Trömer vertreten. Der war nach dem Spiel rundum zufrieden. „Die Frauen haben ihrem Trainer, der nicht dabei sein konnte, einen Sieg geschenkt und die rote Laterne abgegeben. Wenn sie an diese Leistung in den nächsten Spielen anknüpfen können, mache ich mir keine Sorgen um den Klassenerhalt“, sagte Trömer.

Die Frauen des TSV Otterfing haben in der Bezirksliga 1 das wichtige Nachholspiel gegen den SV Schechen mit 2:0 gewonnen und damit die rote Laterne an Schechen abgegeben. Wie berichtet, hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) das auf Wunsch der Gäste nach einer schweren Verletzung abgebrochene Spiel neu angesetzt. Die Otterfingerinnen hatten zu diesem Zeitpunkt mit 3:2 geführt.

Schon beim Aufwärmen sei die Motivation hoch gewesen, zwei Frauen, die ihre Schuhe eigentlich bereits an den Nagel gehängt hatten, halfen aus. So standen fünf Auswechselspielerinnen zur Verfügung. Die Gäste waren in der Anfangsphase leicht überlegen, dann ging der TSV durch einen Foulelfmeter in Front. Felicia Altenburger wurde gelegt und Fannis Wallenius verwandelte zum 1:0. Kurz vor der Pause wurde den Otterfingerinnen noch ein Handelfmeter verwehrt.

Doch die TSV-Frauen waren auch im zweiten Durchgang voll bei der Sache und legten durch einen sehenswerten Spielzug das 2:0 nach: Katharina Weber vollendete eine Ballstafette über vier Stationen. „Danach haben sie das Spiel abgeklärt zu Ende gespielt. Der Sieg war absolut verdient. Alle haben ihre Positionen gehalten und waren zweikampfstark. Das war schön anzuschauen“, berichtete Trömer.