Otterfing will zurück an die Spitze – Kreuth unter Druck Fußball Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 06:10 Uhr · 0 Leser

Fußball Kreisklasse 5 Spiele TSV Otterfing - FC Real Kreuth – Foto: Christian Scholle

Nur ein Punkt trennt den TSV Otterfing vom FC Real Kreuth. Im Abstiegskampf treffen Rottach-Egern und Darching aufeinander.

Der Zweikampf um den direkten Aufstiegsplatz könnte in der Kreisklasse 2 nicht spannender sein. Nur ein Punkt trennt Tabellenführer FC Real Kreuth noch vom TSV Otterfing. Im Landkreis-Duell streiten sich der FC Rottach-Egern und die DJK Darching um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Heute, 15:00 Uhr TSV Otterfing Otterfing SV Bad Tölz SV Bad Tölz 15:00 PUSH TSV Otterfing – SV Bad Tölz Sa., 15 Uhr Das zweite Heimspiel in Serie bestreitet der TSV Otterfing am Samstag gegen den SV Bad Tölz. Dabei wollen die TSV-Kicker den Schwung des klaren Sieges gegen Brunnthal mitnehmen und zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze erobern. „Gegen den SV Bad Tölz haben wir uns in den vergangenen Jahren immer schwergetan“, erzählt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Es heißt wieder, über den Kampf ins Spiel zu finden und dann die Kontrolle zu übernehmen.“ Personell hat sich bei den Otterfingern nicht viel verändert. Trainer Raphael Schwanthaler wird wieder ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung stehen, der mit einem Dreier an Kreuth vorbeiziehen könnte.

FC Rottach-Egern – DJK Darching Sa., 16 Uhr Einen kleinen Rückschlag musste der FC Rottach-Egern nach dem guten Rückrunden-Start bei der Niederlage in Bad Tölz einstecken, nun wartet das Heimspiel gegen die DJK Darching. „Wir treffen auf die Mannschaft der Stunde. Das wird für beide Seiten ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf“, weiß FC-Trainer Daniele Reisinger. Bei den Heimischen ist die personelle Lage weiterhin angespannt. Kilian Zimmer und Florian Kölbl fehlen aus privaten Gründen, Marinus Trettenhann, Sebastian Brezina, Tobias Schlichtner, Bastian Lechner und Michael Lamm sind verletzt. Zudem sind Ferhat Yilmazer und Gabriel Kieckenbeck angeschlagen. „Die Mannschaft ist nach der Niederlage gefordert, eine Reaktion zu zeigen.“ Die DJK Darching hingegen ist im Aufwind und feierte seit dem Trainerwechsel zwei Siege. Allerdings droht mit Sechser Seppi Huber ein wichtiger Spieler im Zentrum verletzungsbedingt auszufallen. „Rottach ist nach den jüngsten Ergebnissen schwer einzuschätzen. Wir wollen und brauchen auf jeden Fall die drei Punkte“, sagt DJK-Coach Johannes Schneider. „Unsere Stürmer treffen wieder, die Abwehr steht solide. Wenn wir das wieder aufs Feld bringen, mache ich mir keine Sorgen.“

SG Gaißach/Wackersberg – FC Real Kreuth So., 14 Uhr Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage bei den Fußballfreunden Geretsried ist der FC Real Kreuth zum nächsten schweren Auswärtsspiel beim Tabellendritten SG Gaißach/Wackersberg zu Gast. Nicht mit dabei sein wird bei den Gästen Simon Mayr, der sich in Geretsried verletzt hat. „Gaißach/Wackersberg ist eine absolute Top-Mannschaft und ein Gegner, der taktisch super eingestellt ist“, warnt FC-Coach Michael Zieringer vor dem Spitzenspiel. Für die Kreuther zählen trotzdem nur die drei Punkte, um die Tabellenführung zu verteidigen. „Wir haben nach der jüngsten Niederlage eine positive Wut im Bauch, wollen überzeugend auftreten und die drei Punkte holen.“

Morgen, 14:30 Uhr TSV Weyarn TSV Weyarn TSV Grünwald Grünwald II 14:30 PUSH